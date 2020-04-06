Genesis VIP

El Asesor Experto VIP Génesis está diseñado para el comercio automatizado de oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios minimizando los riesgos, utilizando una combinación de indicadores técnicos y estrategias de gestión monetaria. El asesor es flexible, personalizable y adaptable a las distintas condiciones del mercado.

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

 Genesis VIP debe contener varias estrategias de negociación incorporadas basadas en:

Niveles de ruptura: Identificación de niveles clave de soporte y resistencia y apertura de operaciones cuando se superan, con confirmación de volumen.

Gestión del capital y del riesgo.

Cálculo automático del tamaño del lote: En función del tamaño del depósito y del riesgo especificado por operación.

Uso de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): Colocación automática de SL y TP en función de la volatilidad y los niveles de soporte/resistencia.

Trailing Stop: Mueve automáticamente el SL siguiendo al precio para bloquear los beneficios.

Ajustes y parámetros.

El asesor dispone de una amplia gama de parámetros personalizables, permitiendo al usuario optimizarlo a sus preferencias y condiciones de mercado:

Tamaño del lote (fijo o automático).

Riesgo por operación (en porcentaje del depósito).

Niveles de SL y TP (en puntos o porcentajes).

Tiempo de negociación.

Filtro de noticias incorporado que pausa temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.


  • Par de divisas: XAUUSD (ORO)
  • Marco temporal: M5 - H1
  • Depósito mínimo: 300 $.
  • Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar las cuentas ECN y Raw spread.
  • Apalancamiento: Cualquiera
  • Tipo de cuenta: Cualquiera
  • Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)


Backtesting: Posibilidad de probar el asesor en datos históricos con varias configuraciones.

Optimización: Herramientas incorporadas para la optimización automática de los parámetros del asesor.

Interfaz: Interfaz cómoda e intuitiva para configurar y supervisar el funcionamiento del asesor.

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no se pueden trasladar a la operativa real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.

