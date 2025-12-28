RRS Grid Scalping

RRS Scalping basiert auf der Grid-Strategie, die darin besteht, die Losgröße entgegen der Preisbewegung zu erhöhen und auf eine Erholung zu warten. Grid ist in der Regel eine Technik mit mittlerem Risiko, aber dieser EA basiert auf gut berechneter Mathematik, um den Drawdown zu minimieren, das Risiko zu reduzieren und die Gewinne zu maximieren.

Informationen zu den EA-Einstellungen finden Sie unter: https: //docs.google.com/document/d/1cvg-qVqGrU5OaNUfd9AErpLSqYQ9gVcGd0tujWrKxFI/edit?usp=sharing

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback und Ihre Handelsberichte.

Viel Glück & Happy Trading! 🚀