Enigmion EA MT4

Enigmion EA - Asesor Experto Profesional de AUDCAD para M5 (Sin Martingala)

Enigmion EA es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para AUDCAD en el marco temporal M5.

Se centra en la ejecución disciplinada, el filtrado estricto de las operaciones y la gestión inteligente del riesgo.

La estrategia evita técnicas de alto riesgo y está diseñada para un comportamiento estable y controlado de las operaciones. El sistema aplica una lógica propia para analizar el comportamiento de los precios y las condiciones del mercado antes de abrir cualquier operación. El EA prioriza la calidad de las operaciones sobre la frecuencia de las mismas, con el objetivo de reducir la exposición innecesaria durante condiciones de mercado desfavorables.

Lógica de la estrategia

Enigmion EA utiliza un algoritmo interno basado en reglas que evalúa:

Estructura del mercado

Comportamiento del precio

Condiciones de volatilidad

Alineación temporal de las operaciones

Las operaciones sólo se ejecutan cuando se cumplen todas las condiciones internas.

El EA no utiliza técnicas de Martingala, Cuadrícula o Cobertura.

Características principales

Optimizado exclusivamente para AUDCAD

Diseñado para el marco temporal M5

Lógica de filtrado de operaciones incorporada

Riesgo y tamaño de lote ajustables

Gestión del riesgo

Enigmion EA incluye un sistema flexible de gestión del riesgo que permite al usuario:

Controlar el tamaño del lote

Definir el comportamiento del riesgo

Limitar la exposición de la operación

Ajustes recomendados

Símbolo: AUDCAD

Plazo: M5

deposito recomendado 2000 USD por cada 0.1 lote ( bajo riesgo ) puede controlar el lote como desee

Broker: Broker de bajo spread (ECN recomendado)

Tipo de cuenta: Cualquiera

Para quién es este EA

Este Asesor Experto es adecuado para: