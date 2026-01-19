Enigmion EA MT4
- Asesores Expertos
- Noha Mohamed Fathy Younes Badr
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Enigmion EA - Asesor Experto Profesional de AUDCAD para M5 (Sin Martingala)
Enigmion EA es un sistema profesional de trading automatizado desarrollado exclusivamente para AUDCAD en el marco temporal M5.
Se centra en la ejecución disciplinada, el filtrado estricto de las operaciones y la gestión inteligente del riesgo.
La estrategia evita técnicas de alto riesgo y está diseñada para un comportamiento estable y controlado de las operaciones. El sistema aplica una lógica propia para analizar el comportamiento de los precios y las condiciones del mercado antes de abrir cualquier operación. El EA prioriza la calidad de las operaciones sobre la frecuencia de las mismas, con el objetivo de reducir la exposición innecesaria durante condiciones de mercado desfavorables.
Precio de introducción sólo para los primeros 5 compradores. El precio aumentará a 399 $ inmediatamente después y aumentará en 100 cada 5 compras'.
Después de la compra, los compradores verificados pueden ponerse en contacto conmigo para recibir materiales exclusivos de bonificación.
Enigmion blog y señal
Lógica de la estrategia
Enigmion EA utiliza un algoritmo interno basado en reglas que evalúa:
-
Estructura del mercado
-
Comportamiento del precio
-
Condiciones de volatilidad
-
Alineación temporal de las operaciones
Las operaciones sólo se ejecutan cuando se cumplen todas las condiciones internas.
El EA no utiliza técnicas de Martingala, Cuadrícula o Cobertura.
Características principales
-
Optimizado exclusivamente para AUDCAD
-
Diseñado para el marco temporal M5
-
Lógica de filtrado de operaciones incorporada
-
Riesgo y tamaño de lote ajustables
Gestión del riesgo
Enigmion EA incluye un sistema flexible de gestión del riesgo que permite al usuario:
-
Controlar el tamaño del lote
-
Definir el comportamiento del riesgo
-
Limitar la exposición de la operación
Ajustes recomendados
-
Símbolo: AUDCAD
-
Plazo: M5
-
deposito recomendado 2000 USD por cada 0.1 lote ( bajo riesgo ) puede controlar el lote como desee
-
Broker: Broker de bajo spread (ECN recomendado)
-
Tipo de cuenta: Cualquiera
Para quién es este EA
Este Asesor Experto es adecuado para:
-
Traders que buscan un trading automatizado estructurado
-
Usuarios que prefieren sistemas de riesgo controlado
-
Cuentas medianas y grandes
-
Operadores que valoran más la estabilidad que las operaciones agresivas