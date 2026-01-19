Enigmion EA MT4
- Experten
- Noha Mohamed Fathy Younes Badr
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Enigmion EA - Professioneller AUDCAD Expert Advisor für M5 (No Martingale)
Enigmion EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das ausschließlich für AUDCAD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Es konzentriert sich auf disziplinierte Ausführung, strenge Handelsfilterung und intelligentes Risikomanagement.
Die Strategie vermeidet hochriskante Techniken und ist auf ein stabiles, kontrolliertes Handelsverhalten ausgelegt. Das System wendet eine firmeneigene Logik an, um das Preisverhalten und die Marktbedingungen zu analysieren, bevor ein Handel eröffnet wird. Der EA gibt der Handelsqualität den Vorrang vor der Handelshäufigkeit und zielt darauf ab, unnötige Risiken während ungünstiger Marktbedingungen zu reduzieren.
Der Einführungspreis gilt nur für die ersten 5 Käufer, danach steigt der Preis sofort auf 399 $ und erhöht sich alle 5 Käufe um 100 $.
Nach dem Kauf können verifizierte Käufer mich kontaktieren, um exklusive Bonusmaterialien zu erhalten.
Enigmion Blog und Signal
Strategie Logik
Enigmion EA verwendet einen regelbasierten internen Algorithmus, der auswertet:
-
Marktstruktur
-
Preisverhalten
-
Volatilitätsbedingungen
-
Ausrichtung des Handelszeitpunkts
Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.
Der EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Techniken.
Hauptmerkmale
-
Optimiert ausschließlich für AUDCAD
-
Entwickelt für den M5-Zeitrahmen
-
Eingebaute Logik zur Handelsfilterung
-
Einstellbares Risiko und Losgröße
Risiko-Management
Enigmion EA verfügt über ein flexibles Risikomanagement-System, das dem Benutzer folgende Möglichkeiten bietet:
-
Kontrolle der Losgröße
-
das Risikoverhalten zu definieren
-
Begrenzung des Handelsrisikos
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: AUDCAD
-
Zeitrahmen: M5
-
empfohlene Einzahlung 2000 USD für jedes 0.1 Lot (geringes Risiko) Sie können das Lot nach Belieben kontrollieren
-
Makler: Low-Spread Broker (ECN empfohlen)
-
Konto-Typ: Jeder
Für wen ist dieser EA geeignet
Dieser Expert Advisor ist geeignet für:
-
Trader, die nach strukturiertem automatisiertem Handel suchen
-
Benutzer, die risikokontrollierte Systeme bevorzugen
-
Mittlere bis große Konten
-
Trader, die Stabilität dem aggressiven Handel vorziehen