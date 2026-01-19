Enigmion EA MT4

Enigmion EA - Professioneller AUDCAD Expert Advisor für M5 (No Martingale)

Enigmion EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das ausschließlich für AUDCAD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Es konzentriert sich auf disziplinierte Ausführung, strenge Handelsfilterung und intelligentes Risikomanagement.

Die Strategie vermeidet hochriskante Techniken und ist auf ein stabiles, kontrolliertes Handelsverhalten ausgelegt. Das System wendet eine firmeneigene Logik an, um das Preisverhalten und die Marktbedingungen zu analysieren, bevor ein Handel eröffnet wird. Der EA gibt der Handelsqualität den Vorrang vor der Handelshäufigkeit und zielt darauf ab, unnötige Risiken während ungünstiger Marktbedingungen zu reduzieren.

Der Einführungspreis gilt nur für die ersten 5 Käufer, danach steigt der Preis sofort auf 399 $ und erhöht sich alle 5 Käufe um 100 $. Nach dem Kauf können verifizierte Käufer mich kontaktieren, um exklusive Bonusmaterialien zu erhalten.

Strategie Logik

Enigmion EA verwendet einen regelbasierten internen Algorithmus, der auswertet:

Marktstruktur

Preisverhalten

Volatilitätsbedingungen

Ausrichtung des Handelszeitpunkts

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Techniken.

Hauptmerkmale

Optimiert ausschließlich für AUDCAD

Entwickelt für den M5-Zeitrahmen

Eingebaute Logik zur Handelsfilterung

Einstellbares Risiko und Losgröße

Risiko-Management

Enigmion EA verfügt über ein flexibles Risikomanagement-System, das dem Benutzer folgende Möglichkeiten bietet:

Kontrolle der Losgröße

das Risikoverhalten zu definieren

Begrenzung des Handelsrisikos

Empfohlene Einstellungen

Symbol: AUDCAD

Zeitrahmen: M5

empfohlene Einzahlung 2000 USD für jedes 0.1 Lot (geringes Risiko) Sie können das Lot nach Belieben kontrollieren

Makler: Low-Spread Broker (ECN empfohlen)

Konto-Typ: Jeder

Für wen ist dieser EA geeignet

Dieser Expert Advisor ist geeignet für: