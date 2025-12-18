Trading Position Tool

Herramienta de Posición

Position Tool es un asistente manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a visualizar posiciones, gestionar riesgos y planificar operaciones claramente en el gráfico.

Este producto no realiza operaciones automatizadas y no proporciona señales comerciales.
Está pensado para operadores que prefieren tener un control total sobre sus decisiones de negociación.

Características principales

  • Dibuje posiciones largas y cortas directamente en el gráfico

  • Visualización automática de Riesgo/Recompensa (R:R)

  • Niveles ajustables de entrada, stop-loss y take-profit

  • Visualización clara de la estructura de posiciones para una mejor toma de decisiones

  • Admite la planificación y el análisis manual de operaciones

  • Ligero y optimizado para la operativa diaria

Diseñado para

  • Operadores manuales

  • Operadores de acción del precio

  • Operadores intradía y swing

  • Operadores centrados en la gestión de riesgos y la planificación de operaciones

Aviso importante

  • Este producto no ejecuta operaciones automáticamente

  • No se proporciona ninguna estrategia de negociación ni garantía de beneficios

  • Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Licencia y activación

  • Cada compra incluye 10 activaciones vinculadas al hardware

  • La reinstalación del sistema operativo o el uso de un ordenador diferente consumirá una activación.

  • Queda prohibida la redistribución o reventa de este producto.

Compatibilidad con plataformas

  • Sólo MetaTrader 5

  • Funciona con todos los símbolos y plazos compatibles con MT5

Soporte

Se ofrece soporte para:

  • Problemas de instalación

  • Preguntas sobre la funcionalidad del producto

No se incluye asesoramiento sobre negociación ni consulta de estrategias.

Conclusión

Position Tool es una utilidad limpia y centrada para los operadores que desean planificar las operaciones visualmente, gestionar el riesgo adecuadamente y mantenerse disciplinados sin depender de la automatización.


