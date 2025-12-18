Trading Position Tool
- Utilidades
- Nguyen Trung Duong
- Versión: 5.1
- Activaciones: 10
Herramienta de Posición
Position Tool es un asistente manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a visualizar posiciones, gestionar riesgos y planificar operaciones claramente en el gráfico.
Este producto no realiza operaciones automatizadas y no proporciona señales comerciales.
Está pensado para operadores que prefieren tener un control total sobre sus decisiones de negociación.
Características principales
-
Dibuje posiciones largas y cortas directamente en el gráfico
-
Visualización automática de Riesgo/Recompensa (R:R)
-
Niveles ajustables de entrada, stop-loss y take-profit
-
Visualización clara de la estructura de posiciones para una mejor toma de decisiones
-
Admite la planificación y el análisis manual de operaciones
-
Ligero y optimizado para la operativa diaria
Diseñado para
-
Operadores manuales
-
Operadores de acción del precio
-
Operadores intradía y swing
-
Operadores centrados en la gestión de riesgos y la planificación de operaciones
Aviso importante
-
Este producto no ejecuta operaciones automáticamente
-
No se proporciona ninguna estrategia de negociación ni garantía de beneficios
-
Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario
-
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
Licencia y activación
-
Cada compra incluye 10 activaciones vinculadas al hardware
-
La reinstalación del sistema operativo o el uso de un ordenador diferente consumirá una activación.
-
Queda prohibida la redistribución o reventa de este producto.
Compatibilidad con plataformas
-
Sólo MetaTrader 5
-
Funciona con todos los símbolos y plazos compatibles con MT5
Soporte
Se ofrece soporte para:
-
Problemas de instalación
-
Preguntas sobre la funcionalidad del producto
No se incluye asesoramiento sobre negociación ni consulta de estrategias.
Conclusión
Position Tool es una utilidad limpia y centrada para los operadores que desean planificar las operaciones visualmente, gestionar el riesgo adecuadamente y mantenerse disciplinados sin depender de la automatización.
- Tra cứu
- Dịch
- Cài đặt