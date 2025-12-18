Trading Position Tool

Herramienta de Posición

Position Tool es un asistente manual de operaciones para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los operadores a visualizar posiciones, gestionar riesgos y planificar operaciones claramente en el gráfico.

Este producto no realiza operaciones automatizadas y no proporciona señales comerciales.

Está pensado para operadores que prefieren tener un control total sobre sus decisiones de negociación.

Características principales

Dibuje posiciones largas y cortas directamente en el gráfico

Visualización automática de Riesgo/Recompensa (R:R)

Niveles ajustables de entrada, stop-loss y take-profit

Visualización clara de la estructura de posiciones para una mejor toma de decisiones

Admite la planificación y el análisis manual de operaciones

Ligero y optimizado para la operativa diaria

Diseñado para

Operadores manuales

Operadores de acción del precio

Operadores intradía y swing

Operadores centrados en la gestión de riesgos y la planificación de operaciones

Aviso importante

Este producto no ejecuta operaciones automáticamente

No se proporciona ninguna estrategia de negociación ni garantía de beneficios

Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Licencia y activación

Cada compra incluye 10 activaciones vinculadas al hardware

La reinstalación del sistema operativo o el uso de un ordenador diferente consumirá una activación.

Queda prohibida la redistribución o reventa de este producto.

Compatibilidad con plataformas

Sólo MetaTrader 5

Funciona con todos los símbolos y plazos compatibles con MT5

Soporte

Se ofrece soporte para:

Problemas de instalación

Preguntas sobre la funcionalidad del producto

No se incluye asesoramiento sobre negociación ni consulta de estrategias.

Conclusión

Position Tool es una utilidad limpia y centrada para los operadores que desean planificar las operaciones visualmente, gestionar el riesgo adecuadamente y mantenerse disciplinados sin depender de la automatización.