Diseñado para el XAUUSD, Voyageur EA representa la quintaesencia de la innovación en el mundo del trading automatizado. Este asesor experto es más que una herramienta, sino un mecanismo cuidadosamente calibrado diseñado para beneficiarse de cada micro-onda en el dinámico mercado del oro.

La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.


Esta estrategia de scalping puede operar con un saldo mínimo de 300 $, manteniendo detracciones ultrabajas sin el uso de martingala u otras estrategias peligrosas. Voyager EA prioriza la seguridad del capital, permitiendo a los operadores participar en el dinámico mercado XAUUSD sin el riesgo de pérdidas excesivas. El rechazo de métodos arriesgados como la martingala demuestra un enfoque maduro de la gestión del capital y un enfoque a largo plazo.

Gracias a su algoritmo matemático, puede encontrar los puntos de entrada más precisos sin necesidad de utilizar indicadores. Sólo matemáticas y acción del precio. + filtro de noticias. Voyager EA se basa en un complejo algoritmo matemático que analiza los movimientos de los precios e identifica los puntos óptimos de entrada en el mercado. Este algoritmo se basa exclusivamente en cálculos matemáticos y en el análisis de la acción del precio, eliminando la subjetividad y el desfase inherentes a los indicadores tradicionales. Una capa adicional de protección la proporciona un filtro de noticias incorporado, que suspende temporalmente la negociación durante la publicación de datos económicos importantes, minimizando el impacto de la volatilidad en los resultados.


  • Par de divisas: XAUUSD (ORO)
  • Marco temporal: M5 - H1
  • Depósito mínimo: $300.
  • Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar las cuentas ECN y Raw spread.
  • Apalancamiento: Cualquiera
  • Tipo de cuenta: Cualquiera
  • Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)

Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.


