Voyageur

Voyageur EA, разработанный для работы с XAUUSD, представляет собой квинтэссенцию инноваций в мире автоматизированной торговли. Этот эксперт советник – не просто инструмент, а тщательно выверенный механизм, созданный для извлечения прибыли из каждой микро-волны на динамичном рынке золота.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Это скальпинговая стратегия, способная работать с минимальным балансом от 300 долларов, сохраняя при этом сверхнизкую просадку без использования мартингейла или других опасных стратегий. Voyager EA ставит во главу угла безопасность капитала, предоставляя трейдерам возможность участвовать в динамичном рынке XAUUSD без риска чрезмерных потерь. Отказ от рискованных методов, таких как мартингейл, свидетельствует о зрелом подходе к управлению капиталом и ориентированности на долгосрочную перспективу.

Благодаря своему математическому алгоритму он способен находить наиболее точные точки входа без использования индикаторов. Только математика и Price Action. + фильтр новостей. В основе Voyager EA лежит сложный математический алгоритм, анализирующий ценовые движения и выявляющий оптимальные моменты для входа в рынок. Этот алгоритм опирается исключительно на математические расчеты и анализ Price Action, исключая субъективность и запаздывание, присущие традиционным индикаторам. Дополнительным уровнем защиты служит встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.


  •  Валютная пара: XAUUSD (GOLD)
  •  Таймфрейм: M5 - H1
  •  Минимальный депозит: 300 долларов США.
  •  Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
  •  Кредитное плечо: Любое
  •  Тип аккаунта: Любой
  •  Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)

Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:

    Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
    Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
    Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера. 

