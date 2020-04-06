Voyageur EA, разработанный для работы с XAUUSD, представляет собой квинтэссенцию инноваций в мире автоматизированной торговли. Этот эксперт советник – не просто инструмент, а тщательно выверенный механизм, созданный для извлечения прибыли из каждой микро-волны на динамичном рынке золота.

Это скальпинговая стратегия, способная работать с минимальным балансом от 300 долларов, сохраняя при этом сверхнизкую просадку без использования мартингейла или других опасных стратегий. Voyager EA ставит во главу угла безопасность капитала, предоставляя трейдерам возможность участвовать в динамичном рынке XAUUSD без риска чрезмерных потерь. Отказ от рискованных методов, таких как мартингейл, свидетельствует о зрелом подходе к управлению капиталом и ориентированности на долгосрочную перспективу.



Благодаря своему математическому алгоритму он способен находить наиболее точные точки входа без использования индикаторов. Только математика и Price Action. + фильтр новостей. В основе Voyager EA лежит сложный математический алгоритм, анализирующий ценовые движения и выявляющий оптимальные моменты для входа в рынок. Этот алгоритм опирается исключительно на математические расчеты и анализ Price Action, исключая субъективность и запаздывание, присущие традиционным индикаторам. Дополнительным уровнем защиты служит встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.





Валютная пара: XAUUSD (GOLD)

Таймфрейм: M5 - H1

Минимальный депозит: 300 долларов США.

Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.

Кредитное плечо: Любое

Тип аккаунта: Любой

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)