Fractal Model
- Indicadores
- Barend Paul Stander
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador de ModeloFractal para Metatrader, meticulosamente elaborado en torno al renombrado Modelo Fractal de TTrades.
Esta poderosa herramienta permite a los operadores navegar por la acción del precio con precisión, aprovechando el análisis multi-marco de tiempo para anticipar los cambios de impulso, las formaciones de swing, y las continuaciones de tendencia. Diseñado para MetaTrader , el Indicador Modelo Fractal combina conocimientos algorítmicos avanzados con características personalizables, por lo que es una adición esencial para los comerciantes que buscan sacar provecho de los movimientos expansivos del mercado.
Características principales:
Fundación del Modelo Fractal: Construido sobre el marco de movimiento cíclico de precios de TTrades, el indicador identifica los momentos clave de expansión mediante el análisis de los cierres de plazos superiores (HTF) junto con las confirmaciones de plazos inferiores (LTF), asegurando la alineación con la dinámica del mercado.
Cuenta atrás hasta el cierre de HTF: Manténgase a la vanguardia con un temporizador de cuenta regresiva en tiempo real que muestra el tiempo hasta el cierre de la próxima vela HTF, lo que permite una sincronización precisa para las entradas y salidas comerciales.
Alertas: alerta cuando se forma un nuevo Modelo Fractal, un nuevo CISD o se toca el punto T.
Otros:
Bias , velas HTF , CISD y Tmefilter se pueden activar / desactivar a través de botones en el gráfico.
Personalice los colores y el estilo de los objetos