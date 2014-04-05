Fractal Model


Indicador de ModeloFractal para Metatrader, meticulosamente elaborado en torno al renombrado Modelo Fractal de TTrades.

Esta poderosa herramienta permite a los operadores navegar por la acción del precio con precisión, aprovechando el análisis multi-marco de tiempo para anticipar los cambios de impulso, las formaciones de swing, y las continuaciones de tendencia. Diseñado para MetaTrader , el Indicador Modelo Fractal combina conocimientos algorítmicos avanzados con características personalizables, por lo que es una adición esencial para los comerciantes que buscan sacar provecho de los movimientos expansivos del mercado.


Características principales:

    Fundación del Modelo Fractal: Construido sobre el marco de movimiento cíclico de precios de TTrades, el indicador identifica los momentos clave de expansión mediante el análisis de los cierres de plazos superiores (HTF) junto con las confirmaciones de plazos inferiores (LTF), asegurando la alineación con la dinámica del mercado.

    Selección de sesgo: Personalice su enfoque de trading seleccionando sesgo alcista, bajista o neutral. El indicador se adapta para mostrar configuraciones que se alinean con la perspectiva de mercado elegida, mejorando la claridad de la toma de decisiones.

    Velas HTF (PO3): Visualice velas HTF (PO3) críticas directamente en su gráfico de marco temporal inferior, proporcionando una perspectiva clara de la estructura general del mercado sin cambiar de marco temporal.

    Filtros temporales: Adapte su análisis con tres filtros temporales ajustables para centrarse en sesiones de mercado o periodos de volatilidad específicos, garantizando la relevancia para su estilo de negociación y su activo.

    Etiquetas TTFM (C2/C3/C4): Realice un seguimiento de la validez de la configuración con etiquetas intuitivas para velas clave (C2, C3, C4).

    Equilibrio de velas (EQ): Identifique los niveles del 50% de los rangos HTF, marcando zonas de prima y descuento para destacar los puntos óptimos de entrada y salida basados en el equilibrio de precios.

    Identificación de puntos T: Señala zonas de reversión o continuación de alta probabilidad donde se espera que se formen mechas HTF, alineando las operaciones LTF con la narrativa más amplia del mercado para una mayor precisión.

    Cambio en el estado de entrega (CISD): Detecta los cambios de tendencia marcando máximos o mínimos significativos donde el precio cierra más allá de la apertura, confirmando los cambios de alcista a bajista o viceversa.

    Proyecciones: niveles proyectados que pronostican futuros objetivos de precios para el reequilibrio, la nueva entrega o el agotamiento, lo que proporciona a los operadores una ventaja estratégica.

    Cuenta atrás hasta el cierre de HTF: Manténgase a la vanguardia con un temporizador de cuenta regresiva en tiempo real que muestra el tiempo hasta el cierre de la próxima vela HTF, lo que permite una sincronización precisa para las entradas y salidas comerciales.

    Alertas: alerta cuando se forma un nuevo Modelo Fractal, un nuevo CISD o se toca el punto T.


    Otros:

    Bias , velas HTF , CISD y Tmefilter se pueden activar / desactivar a través de botones en el gráfico.

    Personalice los colores y el estilo de los objetos








