Double Price Tap - un indicador MT4 que muestra de forma fiable los niveles límite de los grandes jugadores, los puntos de reversión y las zonas probables de ruptura.

Breve resumen





Double Price Tap detecta el mantenimiento real del precio: cuando dos barras consecutivas alcanzan exactamente el mismo precio pip-to-pip y no consiguen romperlo, eso forma un límite de precio real. El indicador marca estos puntos en el gráfico y destaca dónde es probable un rebote o una ruptura inminente.





Cómo leer las señales





Flecha hacia arriba - dos barras consecutivas tocaron el mismo máximo (pip-to-pip) y no lo rompieron. Este es un nivel de resistencia real - los vendedores lo defendieron - y una configuración potencial para un fuerte movimiento al alza si el nivel se rompe más tarde.





Flecha hacia abajo - dos barras consecutivas tocaron el mismo mínimo (pip-to-pip) y no lo rompieron. Este es un nivel de soporte real y una posible configuración para un movimiento a la baja si el nivel se rompe.





Cómo funciona (simple y claro)





Detección de doble toque: el indicador analiza secuencias de barras e identifica pares que coinciden en precio pip-to-pip.





Señalización: los niveles se marcan en el gráfico (flechas y etiquetas visuales).





Sugerencia de operación: la señal se refuerza al confirmarse la ruptura del nivel marcado; también funciona como indicador de rebote.





A quién va dirigido





Scalpers y operadores intradía (M1-M5) que buscan entradas rápidas y claras.





Operadores en plazos superiores (H1+) que deseen identificar zonas límite clave y niveles de ruptura de estructura.





Operadores que utilizan estrategias de niveles, enfoques de flujo de órdenes o que combinan indicadores con el análisis de la estructura del mercado.





Principiantes, gracias a la sencillez de las reglas y la claridad de la visualización.





Ventajas





Enfoque en el comportamiento real del mercado: encuentra soportes de precios reales, no líneas hipotéticas.





Señales claras: flechas y marcas justo en el nivel.





Menos ruido: el filtrado pip-to-pip produce entradas de mayor calidad que los patrones básicos.





Personalizable: sensibilidad, marco temporal, colores y notificaciones (sonido/pulsación).





Versátil: utilícelo como herramienta de entrada independiente o como filtro para su sistema.





Consejos prácticos





Espere la confirmación: una vela de ruptura a través del nivel o un patrón de rebote más la confirmación de la acción del volumen/precio.





Coloque el stop-loss más allá del nivel (más allá del último máximo/mínimo); tome beneficios mediante objetivos R:R o estructura cercana.





Combine con tendencia, bloques de órdenes o volumen para aumentar la calidad de la señal.





Pruebe en demo y ajuste la sensibilidad a su estilo y marco temporal.





Instalación y compatibilidad





Funciona en MetaTrader 4, fácil de instalar y configurar; soporta notificaciones en móvil/escritorio.





¿Listo para ver niveles reales y operar con confianza?





Instale Double Price Tap en MT4, pruébelo en la demo y comience a capturar puntos de reversión de calidad y de ruptura potencial.