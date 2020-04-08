Double Price Tap

Double Price Tap - un indicador MT4 que muestra de forma fiable los niveles límite de los grandes jugadores, los puntos de reversión y las zonas probables de ruptura.

Breve resumen


Double Price Tap detecta el mantenimiento real del precio: cuando dos barras consecutivas alcanzan exactamente el mismo precio pip-to-pip y no consiguen romperlo, eso forma un límite de precio real. El indicador marca estos puntos en el gráfico y destaca dónde es probable un rebote o una ruptura inminente.

Cómo leer las señales

Flecha hacia arriba - dos barras consecutivas tocaron el mismo máximo (pip-to-pip) y no lo rompieron. Este es un nivel de resistencia real - los vendedores lo defendieron - y una configuración potencial para un fuerte movimiento al alza si el nivel se rompe más tarde.

Flecha hacia abajo - dos barras consecutivas tocaron el mismo mínimo (pip-to-pip) y no lo rompieron. Este es un nivel de soporte real y una posible configuración para un movimiento a la baja si el nivel se rompe.

Cómo funciona (simple y claro)

Detección de doble toque: el indicador analiza secuencias de barras e identifica pares que coinciden en precio pip-to-pip.

Señalización: los niveles se marcan en el gráfico (flechas y etiquetas visuales).

Sugerencia de operación: la señal se refuerza al confirmarse la ruptura del nivel marcado; también funciona como indicador de rebote.

A quién va dirigido

Scalpers y operadores intradía (M1-M5) que buscan entradas rápidas y claras.

Operadores en plazos superiores (H1+) que deseen identificar zonas límite clave y niveles de ruptura de estructura.

Operadores que utilizan estrategias de niveles, enfoques de flujo de órdenes o que combinan indicadores con el análisis de la estructura del mercado.

Principiantes, gracias a la sencillez de las reglas y la claridad de la visualización.

Ventajas

Enfoque en el comportamiento real del mercado: encuentra soportes de precios reales, no líneas hipotéticas.

Señales claras: flechas y marcas justo en el nivel.

Menos ruido: el filtrado pip-to-pip produce entradas de mayor calidad que los patrones básicos.

Personalizable: sensibilidad, marco temporal, colores y notificaciones (sonido/pulsación).

Versátil: utilícelo como herramienta de entrada independiente o como filtro para su sistema.

Consejos prácticos

Espere la confirmación: una vela de ruptura a través del nivel o un patrón de rebote más la confirmación de la acción del volumen/precio.

Coloque el stop-loss más allá del nivel (más allá del último máximo/mínimo); tome beneficios mediante objetivos R:R o estructura cercana.

Combine con tendencia, bloques de órdenes o volumen para aumentar la calidad de la señal.

Pruebe en demo y ajuste la sensibilidad a su estilo y marco temporal.

Instalación y compatibilidad

Funciona en MetaTrader 4, fácil de instalar y configurar; soporta notificaciones en móvil/escritorio.

¿Listo para ver niveles reales y operar con confianza?

Instale Double Price Tap en MT4, pruébelo en la demo y comience a capturar puntos de reversión de calidad y de ruptura potencial.
Productos recomendados
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Indicadores
Indicador basado en tendencias Identifique tendencias con este indicador Un indicador de tendencias fácil de usar Sin configuraciones complicadas Atributos: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Señales relativamente altas Sin ajustes complicados Específico para la tendencia Soporte de por vida Ajustes: Alarma Mostrar Alerta: Al activar estos ajustes, después de recibir la señal, recibirá una alarma en Metatrader Alarma Mostrar Notificación: Al
First Dawn
Innovicient Limited
Indicadores
El indicador First Dawn utiliza un mecanismo único para buscar y trazar señales. Esto mantiene la búsqueda de señales, por lo que es un gran indicador para scaping e identificación de cambios de dirección, swing trading y trend trading. El indicador First Dawn le ayuda a obtener señales tempranas. El backtest da la imagen real de cómo funciona el indicador con cuentas reales/demo. Aunque se trata de un indicador diminuto, está repleto de ajustes ventajosos que le ayudarán tanto si lo desea: A
Ska ZigZag BuySell
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Indicadores
El indicador Ska ZigZag BuySell determina las regiones de sobrecompra y sobreventa dentro de una tendencia. El indicador determina la región de sobrecompra por el máximo de la vela y la región de sobreventa por el mínimo de la vela. Este indicador sólo da señales con flechas y alertas audibles cada vez que aparece una nueva vela. Para utilizar la estrategia completa recomiendo utilizar "Ska ZigZag BuySell" junto con "Ska ZigZag Line". El indicador Ska ZigZag Line está disponible de forma gratuit
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Super Neuro Trend
Mati Maello
Indicadores
Este indicador Super Neuro Trend indicator.Indicator muestra el movimiento de tendencia. Indicator ayuda a comprar y vender. Características FiltPer- muestra el periodo del indicador. desviación - desviación displaus indicador. Tendencia - displaus tendencia indicador.( true,false) Rectangle - rectángulo indicador displaus. (verdadero,falso) Cómo entender el estado: Si el color de la tendencia es verde, la tendencia es alcista. Si el color de la tendencia es rojo, la tendencia es bajista. Si la
Indicador de sesion de trabajo
Edmundo Antonio Bazan Garcia
Indicadores
Permite ver el horario comprendido entre la hora inicial que indique el usuario y la hora final, de esa manera, si el usuario desea ver sobre el grafico una sesion de trabajo, solo tiene que indicar la hora incial y la hora final de la sesion que desee. Esto permite que el usuario identifique con mayor facilidad el horario que comprenda la sesion de trabajo que el usuario desee vigilar, o trabajar, o simplemente tener como referencia.
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
ALERT  UP - DOWN PARA METATRADER 5 Este indicador genera una alerta cuando el precio sale de la zona que se encuentra entre las   líneas   UP y DOWN. Se puede generar alertas de varios tipos como son: > Sonido > Caja de mensaje > Mensaje en la caja de expertos > Correo (previamente configurado) > Notificaciones PUSH (previamente configurado) Las   líneas   se deben configurar desde las propiedades del indicador y no desde las propiedades líneas, ya que si se hace desde las propiedades de las  
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicadores
El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento de
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Sus buenos amigos: no se trata sólo de un indicador, sino de su asistente de confianza, diseñado para operadores que valoran la sencillez, la claridad y la estabilidad. Combina los mejores métodos clásicos de análisis técnico -niveles de soporte y resistencia, señales de inversión, señales visuales- y los presenta en el formato más claro y fácil de usar posible. Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados - especialmente para aquellos que quieren eliminar el caos, reducir
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indicadores
- Precio real es de 90 $ - 50% de descuento ( Es 45 $ ahora ) ¡Póngase en contacto conmigo para la instrucción, cualquier pregunta! Introducción V Bottoms y Tops (o Fibonacci Retracement) son patrones gráficos populares entre los traders debido a su potencial para identificar cambios de tendencia. Estos patrones se caracterizan por movimientos de precios bruscos y repentinos, creando una formación en forma de V o V invertida en el gráfico . Al reconocer estos patrones, los operadores pueden a
Super MA Trend
Harun Celik
Indicadores
El indicador Super MA Trend es un indicador diseñado para encontrar tendencias. Utiliza una media móvil, un conjunto de combinaciones de velas y niveles Alto/Bajo para encontrar tendencias. Este indicador es un sistema de trading completo. Puede operar con este indicador como desee. Características y Recomendaciones Puede utilizar este indicador en todos los pares excepto en los pares volátiles. Se recomienda usarlo en M15 y sobre gráficos. El elemento más importante de este indicador son las a
Doji Engulfing Paths
Boubacar Tidiane Traore
Indicadores
Presentación Doji Engulfing Paths permite obtener señales y datos sobre los patrones doji y engulfing en los gráficos. Esto hace que sea posible obtener oportunidades de las tendencias, y seguir los movimientos direccionales para obtener algunos beneficios en los mercados de divisas y acciones. Es una buena ventaja para aprovechar todas las oportunidades que aparecen con señales de inversión y señales directas con el fin de obtener algunos beneficios en el mercado de divisas. Características de
Week Pivot
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Pivote semanal Hay muchas ventajas cuando se opera con líneas de soporte y resistencia, y deben ser un elemento básico en el arsenal de cada operador. Otro método efectivo para derivar múltiples líneas de soporte y resistencia horizontales es usar una fórmula derivada de la barra de ayer de Máximo, Mínimo y Cierre. La fórmula traza niveles de puntos pivote que consisten en el pivote, y tres niveles de soporte y resistencia, y estos niveles pueden ser negociados de la misma manera que el comercio
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Indicadores
Actualice sus gráficos al instante. Smart Round Levels dibuja potentes zonas de números redondos de 0,00 y 0,50 automáticamente en cualquier par de divisas -incluidos los pares JPY como USDJPY- y cuenta con un rastreador dinámico de precios en vivo que sigue el precio en tiempo real. Características: - Detección automática de números redondos (.00 & .50) - Ajuste automático para pares JPY y no JPY - Precisión perfecta con espaciado y escala personalizables - Colores, anchos de línea y ta
Klinikfx Bullish Engulfing Signal
Taufik Ramadhan Eka Putra
Indicadores
Alcista envolvente de señal para el seguimiento de Válido en semanal, diario, H4, H1, M30 , M15 vela válida en la señal alcista envolvente vela puede enviado en Telegram y android ID personalizado puede comprobar el nivel de envolvente vela tenemos 1 , 2 , 3, 4, 5 nivel actualización automática después de cerrar la vela palo algunos para saber si más pregunta no hestitate en contacto con el propietario si desea usuario personalizado necesario ========================================
PipsZenith Volatility Breakout Indicator
Hozeifa M Haji
Indicadores
PipsZenith Volatilidad Breakout Indicador - Descripción de Producto Visión general El PipsZenith Volatility Breakout Indicator es una herramienta profesional MT4 diseñada para traders que quieren identificar zonas de breakout de alta probabilidad basadas en volatilidad y acción de precio reciente . Con señales visuales claras, pantalla ajustable y alertas seguras, este indicador te ayuda a mantenerte por delante de los movimientos del mercado , maximizar las oportunidades de trading y operar con
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Upper and Lower Reversal - Sistema de previsión temprana de momentos de inversión. Le permite encontrar puntos de inflexión de precios en los límites de los canales de movimiento de precios superior e inferior. El indicador nunca cambiará de color ni cambiará la posición de las flechas de señal. Las flechas rojas son una señal de compra, las flechas azules son una señal de venta. Se ajusta a cualquier marco de tiempo e instrumento comercial. El indicador no se vuelve a dibujar, sólo funciona c
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador de niveles de negociación es un sistema de negociación diseñado para determinar los puntos de entrada, mantener posiciones y la dirección de la tendencia. Incluye varios mecanismos que funcionan en un complejo, análisis de ondas de la dirección de la tendencia, análisis de niveles al construir señales, muestra posibles objetivos de TP y SL. Capacidades del indicador Las flechas de señal aparecen en la vela actual y no cambian de color. Utiliza algoritmos especiales para buscar niv
Fractal Channel Breakout MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Fractal Channel Breakout dibuja un canal continuo conectando los sucesivos fractales ascendentes y descendentes. Proporciona alertas y también traza las flechas hacia arriba y hacia abajo que representan la ruptura alcista y bajista del canal fractal. Características Si utiliza los fractales de Bill Williams en su análisis técnico, también debe incluirlo en su arsenal de trading. Puede ser muy eficaz y útil para el seguimiento de stop-loss. A menudo surge una nueva tendencia de mercado tras
Qv2 Halifax
Joao Marcilio
Indicadores
El Qv² Halifax - Indicador desarrollado a través de una compleja serie de cálculos, cuyo objetivo es identificar fácilmente las señales de compra y venta. Las señales de compra se indican con flechas hacia arriba. Las señales de venta se indican con flechas hacia abajo. Un detalle importante: Para que el indicador funcione, los plazos M1, M5. M15. M30, H1 D1 deben estar todos actualizados. Se puede usar en todos los pares (yo lo uso en Oro). es un muy buen negocio en el mercado de tendenci
Super Oscillator
Harun Celik
5 (1)
Indicadores
Super oscillator indicator es un oscilador diseñado para calcular puntos de inversión de tendencia. Un conjunto de cálculos de barras y un conjunto de algoritmos para calcular las inversiones de tendencia. Sistema de sondeo de niveles con tendencias de alta probabilidad. Todas estas características se combinan para facilitar a los inversores la búsqueda de tendencias. Sugerencias y características Hay dos niveles en el indicador super oscilador. Están en los niveles de 0,5 y -0,5. La barra del
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
KT 4 Timeframe Trend MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El KT 4 Time Frame Trend es un valioso indicador de Forex para los operadores que buscan identificar la dirección de la tendencia a través de 4 marcos de tiempo con precisión. Este innovador indicador permite a los usuarios observar y analizar simultáneamente las tendencias de los precios en cuatro marcos temporales diferentes. Tanto si es usted un principiante como un operador experimentado, esta herramienta le ofrece una mejor comprensión de la dinámica de las tendencias, lo que le permitirá m
TrendMaster MT4
Giacomo Donati
Indicadores
Cómo funciona TrendMaster TrendMaster es un indicador comercial diseñado para agilizar y mejorar su análisis gráfico. Utilizando la lógica algorítmica, revisa los datos históricos de precios para generar una línea de referencia dinámica. Cuando la acción del precio cruza esta línea, se muestra una señal de "COMPRA" o "VENTA" en su gráfico. El objetivo es ayudar a identificar posibles cambios en el comportamiento de los precios con un enfoque visual claro y fácil de usar. ¿Por qué utilizar Trend
CCI with Dynamic OSB zones mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "CCI con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado. - El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia. - Es ideal para dirigir las entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y las entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa hacia la dirección de la tendencia principal. - Este indicador también es excelente para combinarlo con entradas de Price Action. - Zon
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para operaciones scalping, así como para operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Algoritmo Dete
Otros productos de este autor
ATR Progress Advisor
Vitalii Krasil'nikov
Indicadores
Asesor de progreso ATR Visión general El indicador muestra cuánto se ha desviado el precio actual de la apertura diaria como porcentaje del ATR diario y proporciona recomendaciones textuales claras para entradas y tomas de beneficios. Un sencillo filtro de volatilidad para ayudar a tomar decisiones intradía y de swing-trading. Rangos clave e interpretación <50% - "Buena ventana para entradas de continuación". El riesgo relativo al ATR es bajo; se prefieren las entradas de seguimiento de te
Market Analyzer
Vitalii Krasil'nikov
Indicadores
Presentamos "Market Analyzer", un cómodo y fiable indicador-informador para MetaTrader 4 que muestra rápidamente la fuerza predominante del mercado en múltiples marcos temporales. El indicador combina indicadores de tendencia y momentum (EMA, ADX, MACD, RSI) con un filtro de volatilidad (ATR), agrega señales con pesos configurables, y emite una puntuación global y una simple sugerencia de negociación: "Operar al alza", "Operar a la baja" o "Sin señal". Por qué elegir este indicador: Compacto
Target Level
Vitalii Krasil'nikov
Indicadores
Target Level MT4 - un indicador inteligente de precio objetivo con un modelo adaptativo basado en cinco algoritmos. Target Level MT4 - no es sólo una previsión de precios: analiza el mercado en tiempo real a través de cinco algoritmos independientes, selecciona el mejor y construye un precio objetivo fiable con señales visuales en el gráfico. Vídeo de demostración del indicador: https://youtu.be/4P1GM-1PTd8?si=SeQVsoByiump6kGP Actualizaciones Las estadísticas ahora incluyen la influencia del SL:
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario