TM Trade Manager

TM Assistant Trade es una herramienta de asistencia a la negociación diseñada para MetaTrader 5 (MT5). Ayuda a los usuarios a configurar, monitorizar y gestionar las operaciones directamente en el gráfico a través de una interfaz interactiva, minimizando las operaciones manuales y mejorando la consistencia de las operaciones.

1. Interfaz de Trading

Función de líneas - Visualización en la pantalla de trading (Precio de entrada - Take profit - Stop loss) a través de iconos y líneas para ayudar a los traders a realizar las operaciones de forma más cómoda.

Área principal con pantallas de visualización de cada operación individual y cálculo rápido del riesgo.

Área de sub-trading: Con cálculos para ejecutar un gran número de órdenes al mismo tiempo.

Visualización directa de las opciones RR en la interfaz:



1:1 y 1:2 o 1:3: establece la relación entre Take profit y Stop loss. Se puede personalizar en la sección de ajustes de entrada.

Esta función le permite establecer la relación entre ganancias y pérdidas.

Por ejemplo: 1:1 - significa la relación TP = SL,

1:2 - significa que TP es el doble que SL.

Función de movimiento RR flexible del ratón.





2. Interfaz general de gestión

Área principal: Muestra el número total de órdenes de negociación, clasificadas por Compra - Venta y órdenes pendientes. Botones de llamada para el cierre rápido de órdenes con un solo clic.

Subárea: Muestra la lista de órdenes activas.

Opciones de filtrado

Mostrar todas las órdenes

Mostrar órdenes enviadas por TM

Mostrar las órdenes enviadas por el trader (Móvil)