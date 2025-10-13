TM Trade Manager

TM Assistant Trade es una herramienta de asistencia a la negociación diseñada para MetaTrader 5 (MT5). Ayuda a los usuarios a configurar, monitorizar y gestionar las operaciones directamente en el gráfico a través de una interfaz interactiva, minimizando las operaciones manuales y mejorando la consistencia de las operaciones.

Introducción a TM Assistant Trade

1. Interfaz de Trading
 Función de líneas - Visualización en la pantalla de trading (Precio de entrada - Take profit - Stop loss) a través de iconos y líneas para ayudar a los traders a realizar las operaciones de forma más cómoda.
Área principal con pantallas de visualización de cada operación individual y cálculo rápido del riesgo.
Área de sub-trading: Con cálculos para ejecutar un gran número de órdenes al mismo tiempo.
Visualización directa de las opciones RR en la interfaz:

  • 1:1 y 1:2 o 1:3: establece la relación entre Take profit y Stop loss. Se puede personalizar en la sección de ajustes de entrada.

  • Esta función le permite establecer la relación entre ganancias y pérdidas.

  • Por ejemplo: 1:1 - significa la relación TP = SL,

  • 1:2 - significa que TP es el doble que SL.

  • Función de movimiento RR flexible del ratón.


2. Interfaz general de gestión

Área principal: Muestra el número total de órdenes de negociación, clasificadas por Compra - Venta y órdenes pendientes. Botones de llamada para el cierre rápido de órdenes con un solo clic.

Subárea: Muestra la lista de órdenes activas.

Opciones de filtrado

  • Mostrar todas las órdenes
  • Mostrar órdenes enviadas por TM
  • Mostrar las órdenes enviadas por el trader (Móvil)


3. Interfaz Trailing Stop

Área principal: Muestra los parámetros para ejecutar movimientos de Stoploss cuando hay un beneficio simple - Las líneas muestran los puntos de Stoploss - Takeprofit en la pantalla

Subárea: Muestra los parámetros para configurar movimientos automáticos de Stoploss.


4. 4. Interfaz de Información

Muestra la información básica de la cuenta MT5.

