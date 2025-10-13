TM Trade Manager
- Utilidades
- Nhat Vy Vu
- Versión: 1.5
- Actualizado: 11 noviembre 2025
- Activaciones: 10
TM Assistant Trade es una herramienta de asistencia a la negociación diseñada para MetaTrader 5 (MT5). Ayuda a los usuarios a configurar, monitorizar y gestionar las operaciones directamente en el gráfico a través de una interfaz interactiva, minimizando las operaciones manuales y mejorando la consistencia de las operaciones.
Introducción a TM Assistant Trade
1. Interfaz de Trading
Función de líneas - Visualización en la pantalla de trading (Precio de entrada - Take profit - Stop loss) a través de iconos y líneas para ayudar a los traders a realizar las operaciones de forma más cómoda.
Área principal con pantallas de visualización de cada operación individual y cálculo rápido del riesgo.
Área de sub-trading: Con cálculos para ejecutar un gran número de órdenes al mismo tiempo.
Visualización directa de las opciones RR en la interfaz:
- 1:1 y 1:2 o 1:3: establece la relación entre Take profit y Stop loss. Se puede personalizar en la sección de ajustes de entrada.
- Esta función le permite establecer la relación entre ganancias y pérdidas.
- Por ejemplo: 1:1 - significa la relación TP = SL,
- 1:2 - significa que TP es el doble que SL.
- Función de movimiento RR flexible del ratón.
2. Interfaz general de gestión
Área principal: Muestra el número total de órdenes de negociación, clasificadas por Compra - Venta y órdenes pendientes. Botones de llamada para el cierre rápido de órdenes con un solo clic.
Subárea: Muestra la lista de órdenes activas.
Opciones de filtrado
- Mostrar todas las órdenes
- Mostrar órdenes enviadas por TM
- Mostrar las órdenes enviadas por el trader (Móvil)
3. Interfaz Trailing Stop
Subárea: Muestra los parámetros para configurar movimientos automáticos de Stoploss.
4. 4. Interfaz de Información
Muestra la información básica de la cuenta MT5.