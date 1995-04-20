JED-Trend Enhanced v5.9 — Elite Non-Repainting Trend Filter





JED-Trend Enhanced v5.9 — это профессиональный индикатор трендового движения, основанный на трёхмерном анализе рыночной динамики:

- Jerk — третья производная цены (ускорение ускорения) выявляет зарождающийся импульс

- Энтропия Шеннона — оценивает упорядоченность движения и фильтрует хаотичные колебания

- Фазовый анализ на SMA — структурирует рынок на бычьи, медвежьи и флетовые фазы





🔑 Ключевые особенности





✅ Фазовый фильтр — основа системы

Анализирует силу и длительность тренда, блокируя входы в слабые или переходные фазы. Повышает точность сигналов, минимизируя ложные срабатывания.





✅ One Signal Per Phase

Генерирует не более одного сигнала на фазу, исключая переторговку и шум даже в условиях высокой волатильности.





✅ Тройная фильтрация

> Сигнал формируется только при совпадении (если включены все три дополнительных фильтра):

> - Дивергенции Jerk (усиливающийся импульс)

> - Падения энтропии (упорядоченное движение)

> - Подтверждения фазового тренда





✅ Регулируемая уверенность (Confidence Score)

Показатель от 0% до 100% позволяет настраивать чувствительность под ваш стиль торговли.





✅ Оптимизированная производительность

Буферизация расчётов (SMA, LWMA, Jerk) обеспечивает низкую нагрузку даже на младших таймфреймах.





✅ Чистый график

Только сигнальные стрелки и информативный комментарий — без визуального перегруза.

📊 Совместимость и требования:





- Работает на всех рынках: Forex (EURUSD, GBPUSD), золото (XAUUSD), криптовалюты (BTCUSD)

- Поддерживаемые таймфреймы: M1 – MN1

- Non-repainting: полностью соответствует MQL5 Market Rule 3.2.5

- Без уровней SL/TP: строго соответствует MQL5 Market Rule 3.2.9

- Требования: MetaTrader 4/5, стандартные инструменты (ATR, MA)





🎯 Для кого этот индикатор?





- Трендовые трейдеры, ищущие высоковероятные входы в устойчивые движения

- Скальперы на M1–M15, нуждающиеся в минимальном лаге и чётких сигналах

- Свинг-трейдеры на H1–D1, ценящие качество над количеством

- EA-разработчики, которым нужен надёжный, non-repainting источник сигналов

- Новички, желающие торговать по системе с прозрачной логикой





> Не предназначен для бинарных опционов и систем, требующих мгновенного отклика на незакрытый бар.





💡 Как использовать





1. Установите индикатор на график

2. Дождитесь белой (BUY) или красной (SELL) стрелки

3. Управляйте позицией вручную или через внешний советник





⚠️ Важно





- Индикатор не даёт уровней стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с правилами MQL5 Market

- Не содержит звуковых, push- или email-уведомлений

- Предназначен исключительно для визуального анализа и ручной торговли





JED-Trend Enhanced v5.9 — это не просто индикатор. Это система фильтрации тренда, основанная на передовых принципах анализа рыночной динамики.

Сосредоточьтесь на качестве сигналов — остальное придёт с опытом.







