Jed Trend Enhanced

 JED-Trend Enhanced v5.9 — Elite Non-Repainting Trend Filter

JED-Trend Enhanced v5.9 — это профессиональный индикатор трендового движения, основанный на трёхмерном анализе рыночной динамики:  
- Jerk — третья производная цены (ускорение ускорения) выявляет зарождающийся импульс  
- Энтропия Шеннона — оценивает упорядоченность движения и фильтрует хаотичные колебания  
- Фазовый анализ на SMA — структурирует рынок на бычьи, медвежьи и флетовые фазы  

🔑 Ключевые особенности

Фазовый фильтр — основа системы  
Анализирует силу и длительность тренда, блокируя входы в слабые или переходные фазы. Повышает точность сигналов, минимизируя ложные срабатывания.

One Signal Per Phase  
Генерирует не более одного сигнала на фазу, исключая переторговку и шум даже в условиях высокой волатильности.

Тройная фильтрация  
> Сигнал формируется только при совпадении (если включены все три дополнительных фильтра):  
> - Дивергенции Jerk (усиливающийся импульс)  
> - Падения энтропии (упорядоченное движение)  
> - Подтверждения фазового тренда  

Регулируемая уверенность (Confidence Score)  
  • Показатель от 0% до 100% позволяет настраивать чувствительность под ваш стиль торговли.

Оптимизированная производительность 
  • Буферизация расчётов (SMA, LWMA, Jerk) обеспечивает низкую нагрузку даже на младших таймфреймах.

Чистый график 
  • Только сигнальные стрелки и информативный комментарий — без визуального перегруза.
📊 Совместимость и требования:

- Работает на всех рынках: Forex (EURUSD, GBPUSD), золото (XAUUSD), криптовалюты (BTCUSD)  
- Поддерживаемые таймфреймы: M1 – MN1  
- Non-repainting: полностью соответствует MQL5 Market Rule 3.2.5  
- Без уровней SL/TP: строго соответствует MQL5 Market Rule 3.2.9  
- Требования: MetaTrader 4/5, стандартные инструменты (ATR, MA)

🎯 Для кого этот индикатор?

- Трендовые трейдеры, ищущие высоковероятные входы в устойчивые движения  
- Скальперы на M1–M15, нуждающиеся в минимальном лаге и чётких сигналах  
- Свинг-трейдеры на H1–D1, ценящие качество над количеством  
- EA-разработчики, которым нужен надёжный, non-repainting источник сигналов  
- Новички, желающие торговать по системе с прозрачной логикой

> Не предназначен для бинарных опционов и систем, требующих мгновенного отклика на незакрытый бар.

💡 Как использовать

1. Установите индикатор на график  
2. Дождитесь белой (BUY) или красной (SELL) стрелки  
3. Управляйте позицией вручную или через внешний советник

 ⚠️ Важно

- Индикатор не даёт уровней стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с правилами MQL5 Market  
- Не содержит звуковых, push- или email-уведомлений  
- Предназначен исключительно для визуального анализа и ручной торговли

JED-Trend Enhanced v5.9 — это не просто индикатор. Это система фильтрации тренда, основанная на передовых принципах анализа рыночной динамики. 
Сосредоточьтесь на качестве сигналов — остальное придёт с опытом.


