Jed Trend Enhanced
- Индикаторы
- Aleksandr Khudiakov
- Версия: 5.9
- Активации: 5
JED-Trend Enhanced v5.9 — Elite Non-Repainting Trend Filter
JED-Trend Enhanced v5.9 — это профессиональный индикатор трендового движения, основанный на трёхмерном анализе рыночной динамики:
- Jerk — третья производная цены (ускорение ускорения) выявляет зарождающийся импульс
- Энтропия Шеннона — оценивает упорядоченность движения и фильтрует хаотичные колебания
- Фазовый анализ на SMA — структурирует рынок на бычьи, медвежьи и флетовые фазы
🔑 Ключевые особенности
✅ Фазовый фильтр — основа системы
Анализирует силу и длительность тренда, блокируя входы в слабые или переходные фазы. Повышает точность сигналов, минимизируя ложные срабатывания.
✅ One Signal Per Phase
Генерирует не более одного сигнала на фазу, исключая переторговку и шум даже в условиях высокой волатильности.
✅ Тройная фильтрация
> Сигнал формируется только при совпадении (если включены все три дополнительных фильтра):
> - Дивергенции Jerk (усиливающийся импульс)
> - Падения энтропии (упорядоченное движение)
> - Подтверждения фазового тренда
✅ Регулируемая уверенность (Confidence Score)
- Показатель от 0% до 100% позволяет настраивать чувствительность под ваш стиль торговли.
✅ Оптимизированная производительность
- Буферизация расчётов (SMA, LWMA, Jerk) обеспечивает низкую нагрузку даже на младших таймфреймах.
✅ Чистый график
- Только сигнальные стрелки и информативный комментарий — без визуального перегруза.
📊 Совместимость и требования:
- Работает на всех рынках: Forex (EURUSD, GBPUSD), золото (XAUUSD), криптовалюты (BTCUSD)
- Поддерживаемые таймфреймы: M1 – MN1
- Non-repainting: полностью соответствует MQL5 Market Rule 3.2.5
- Без уровней SL/TP: строго соответствует MQL5 Market Rule 3.2.9
- Требования: MetaTrader 4/5, стандартные инструменты (ATR, MA)
🎯 Для кого этот индикатор?
- Трендовые трейдеры, ищущие высоковероятные входы в устойчивые движения
- Скальперы на M1–M15, нуждающиеся в минимальном лаге и чётких сигналах
- Свинг-трейдеры на H1–D1, ценящие качество над количеством
- EA-разработчики, которым нужен надёжный, non-repainting источник сигналов
- Новички, желающие торговать по системе с прозрачной логикой
> Не предназначен для бинарных опционов и систем, требующих мгновенного отклика на незакрытый бар.
💡 Как использовать
1. Установите индикатор на график
2. Дождитесь белой (BUY) или красной (SELL) стрелки
3. Управляйте позицией вручную или через внешний советник
⚠️ Важно
- Индикатор не даёт уровней стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с правилами MQL5 Market
- Не содержит звуковых, push- или email-уведомлений
- Предназначен исключительно для визуального анализа и ручной торговли
JED-Trend Enhanced v5.9 — это не просто индикатор. Это система фильтрации тренда, основанная на передовых принципах анализа рыночной динамики.
Сосредоточьтесь на качестве сигналов — остальное придёт с опытом.