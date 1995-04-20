Jed Trend Enhanced

JED-Trend Enhanced v5.9 - Elite Trendfilter ohne Nachziehen

JED-Trend Enhanced v5.9 ist ein professioneller Trendfolgeindikator, der auf einer dreidimensionalen Analyse der Marktdynamik basiert:
- Jerk - die dritte Ableitung des Preises (Beschleunigung der Beschleunigung) erkennt aufkommendes Momentum
- Shannon-Entropie - misst die Ordnungsmäßigkeit des Marktes und filtert chaotisches Rauschen heraus
- SMA-basierte Phasenanalyse - strukturiert den Markt in Hausse-, Baisse- und Flautephasen

🔑 Hauptmerkmale

Phasenbasiertes Filtern - Kern des Systems
Analysiert Trendstärke und -dauer und blockiert Einstiege während schwacher oder Übergangsphasen. Verringert Fehlsignale erheblich.

✅ Ein Signal pro Phase
Erzeugt höchstens ein Signal pro Marktphase, wodurch Übertreibungen und Rauschen selbst bei hoher Volatilität vermieden werden.

Dreifache Signalbestätigung
Ein Signal erscheint nur, wenn alle aktivierten Filter übereinstimmen:
> - Ruckartige Divergenz (verstärkender Impuls)
> - Fallende Entropie (geordnete Kursbewegung)
> - Phasentrendbestätigung

Einstellbarer Konfidenzwert
Mit einer Konfidenzskala von 0-100 % können Sie die Empfindlichkeit genau auf Ihren Handelsstil abstimmen.

Optimierte Leistung
Gepufferte Berechnungen (SMA, LWMA, Jerk) sorgen für minimale CPU-Belastung - selbst auf M1.

✅ S auberes visuelles Design
Nur Signalpfeile und ein kompakter Kommentar auf dem Diagramm - kein visuelles Durcheinander.

📊 Kompatibilität & Anforderungen

- Märkte: Forex (EURUSD, GBPUSD), Gold (XAUUSD), Kryptowährungen (BTCUSD)
- Timeframes: M1 - MN1
- Nicht übermalen: Vollständig konform mit der MQL5-Marktregel 3.2.5
- Keine SL/TP-Ebenen: In Übereinstimmung mit der MQL5-Marktregel 3.2.9
- Anforderungen: MetaTrader 4/5, Standard-Indikatoren (ATR, MA)

🎯 Für wen ist dies geeignet?

- Trend-Händler, die bei anhaltenden Bewegungen einen Einstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen
- Scalper (M1-M15), die eine minimale Verzögerung und scharfe Signale benötigen
- Swing-Trader (H1-D1), die Qualität über Quantität stellen
- EA-Entwickler, die eine zuverlässige, nicht nachmalende Signalquelle benötigen
- Einsteiger, die ein transparentes, regelbasiertes System suchen

⚠️ Nicht geeignet für binäre Optionen oder Systeme, die in Echtzeit auf den aktuellen (nicht geschlossenen) Balken reagieren müssen.

Wie zu verwenden

1. Befestigen Sie den Indikator an Ihrem Chart
2. Warten Sie auf einen weißen (BUY) oder roten (SELL) Pfeil
3. Verwalten Sie Ihre Position manuell oder über einen externen EA

📌 Hinweis: Der Chart-Kommentar zeigt nur den objektiven Marktzustand an:
`Phase: BULL/BEAR/FLAT (N Bars)` und `JED: X.XXX | Conf: XX.X%`
Es werden keine Handelsempfehlungen oder Positionsempfehlungen gegeben - in Übereinstimmung mit der MQL5-Marktpolitik.

⚠️ Wichtig

- Es werden keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels generiert (gemäß den MQL5-Marktregeln)
- Keine Ton-, Push- oder E-Mail-Benachrichtigungen
- Ausschließlich für die visuelle Analyse und den manuellen Handel konzipiert

🌟 Schlussbemerkung

JED-Trend Enhanced v5.9 ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein Trendfiltersystem, das auf fortschrittlichen Prinzipien der Marktdynamik basiert.
Konzentrieren Sie sich auf die Signalqualität. Der Rest wird mit der Erfahrung kommen.

