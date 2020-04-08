AureX Indicator

Indicador AureX

AureX Indicator es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5.
Se basa en un oscilador de impulso de estilo que mide el precio se acelera y desacelera.

El indicador está diseñado para:

  • calcular una curva de impulso interna suavizada a partir de los datos de precios

  • destacar las divergencias regulares, ocultas y exageradas entre el precio y el oscilador

  • marcar las áreas donde el movimiento del precio y el impulso interno no están alineados

AureX está destinado a apoyar su propio análisis de mercado y plan de trading. No genera señales de trading automáticamente y no abre ni gestiona posiciones.

Uso recomendado

  1. Adjunte AureX a cualquier símbolo y marco temporal soportado por su broker.

  2. Observe cómo se comporta la línea AureX en relación con las oscilaciones de los precios.

  3. Preste atención a los patrones de divergencia entre el precio y la línea AureX.

  4. Combine las lecturas del indicador con otras herramientas técnicas, como:

    • niveles de soporte y resistencia

    • líneas de tendencia y canales

    • patrones de velas y de acción del precio

    • la estructura general del mercado (máximos más altos/mínimos más altos, máximos más bajos/mínimos más bajos).

El uso conjunto de varias herramientas puede ayudarle a

  • confirmar o filtrar posibles zonas de entrada y salida

  • evaluar si una tendencia está perdiendo o ganando impulso

  • localizar zonas donde puedan formarse consolidaciones o retrocesos

Notas importantes

  • AureX es sólo un indicador. No coloca, modifica ni cierra órdenes.

  • El indicador no garantiza beneficios y no puede eliminar el riesgo comercial.
    Todas las decisiones comerciales y los resultados siguen siendo responsabilidad del operador.

  • Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el indicador en una cuenta demo y evalúe si se ajusta a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.




