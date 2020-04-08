AureX Indicator
- Indicadores
- Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
- Versión: 1.20
- Actualizado: 7 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Indicador AureX
AureX Indicator es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5.
Se basa en un oscilador de impulso de estilo que mide el precio se acelera y desacelera.
El indicador está diseñado para:
-
calcular una curva de impulso interna suavizada a partir de los datos de precios
-
destacar las divergencias regulares, ocultas y exageradas entre el precio y el oscilador
-
marcar las áreas donde el movimiento del precio y el impulso interno no están alineados
AureX está destinado a apoyar su propio análisis de mercado y plan de trading. No genera señales de trading automáticamente y no abre ni gestiona posiciones.
Uso recomendado
-
Adjunte AureX a cualquier símbolo y marco temporal soportado por su broker.
-
Observe cómo se comporta la línea AureX en relación con las oscilaciones de los precios.
-
Preste atención a los patrones de divergencia entre el precio y la línea AureX.
-
Combine las lecturas del indicador con otras herramientas técnicas, como:
-
niveles de soporte y resistencia
-
líneas de tendencia y canales
-
patrones de velas y de acción del precio
-
la estructura general del mercado (máximos más altos/mínimos más altos, máximos más bajos/mínimos más bajos).
-
El uso conjunto de varias herramientas puede ayudarle a
-
confirmar o filtrar posibles zonas de entrada y salida
-
evaluar si una tendencia está perdiendo o ganando impulso
-
localizar zonas donde puedan formarse consolidaciones o retrocesos
Notas importantes
-
AureX es sólo un indicador. No coloca, modifica ni cierra órdenes.
-
El indicador no garantiza beneficios y no puede eliminar el riesgo comercial.
Todas las decisiones comerciales y los resultados siguen siendo responsabilidad del operador.
-
Antes de utilizarlo en una cuenta real, pruebe el indicador en una cuenta demo y evalúe si se ajusta a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.