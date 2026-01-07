MarketMind AI

Análisis contextual de última generación para MetaTrader 5

Opere con la claridad del contexto institucional.

MarketMind AI es un sistema profesional de apoyo a la toma de decisiones diseñado para cerrar la brecha entre los datos técnicos en bruto y la inteligencia de mercado procesable.

En lugar de generar señales o ejecutar operaciones, MarketMind AI proporciona una visión estructurada y de alta fidelidad de las condiciones del mercado, permitiendo a los operadores tomar decisiones discrecionales más informadas.





GUÍA DEL USUARIO Y APLICACIÓN DE CANAL DE ANÁLISIS





Arquitectura del Sistema

MarketMind AI consta de dos componentes estrechamente integrados:

Context Engine (MQL5 Expert Advisor)

Se ejecuta directamente dentro de MetaTrader 5, el seguimiento de la acción del precio y la extracción de datos de mercado de alta resolución en tiempo real.

Se ejecuta directamente dentro de MetaTrader 5, el seguimiento de la acción del precio y la extracción de datos de mercado de alta resolución en tiempo real. Analysis Pipeline (Aplicación de escritorio de Windows)

Un panel de control externo complementario que realiza la coincidencia histórica avanzada y la síntesis basada en IA sin ralentizar su terminal MT5.

Características principales

Perfiles de Análisis Adaptativos

Cambie sin problemas entre marcos profesionales, incluyendo Equilibrado, Tendencia, Reversión Media, Scalping y Conceptos de Dinero Inteligente (SMC).

Cambie sin problemas entre marcos profesionales, incluyendo Equilibrado, Tendencia, Reversión Media, Scalping y Conceptos de Dinero Inteligente (SMC). Claridad Smart Money

Destaca automáticamente las estructuras institucionales del mercado, como los pools de liquidez (máximos/mínimos iguales), los Fair Value Gaps (FVG) y los desplazamientos.

Destaca automáticamente las estructuras institucionales del mercado, como los pools de liquidez (máximos/mínimos iguales), los Fair Value Gaps (FVG) y los desplazamientos. Contexto histórico análogo (KNN)

Utiliza K-Nearest Neighbors para identificar entornos de mercado históricos similares al actual, ofreciendo una visión probabilística de cómo se resolvieron anteriormente condiciones comparables.

Utiliza K-Nearest Neighbors para identificar entornos de mercado históricos similares al actual, ofreciendo una visión probabilística de cómo se resolvieron anteriormente condiciones comparables. Integración de marcos temporales múltiples

La alineación de marcos temporales superiores incorporada garantiza que el análisis de marcos temporales inferiores permanezca anclado en el contexto.

La alineación de marcos temporales superiores incorporada garantiza que el análisis de marcos temporales inferiores permanezca anclado en el contexto. Síntesis contextual impulsada por IA

Produce una narrativa de mercado concisa y legible por humanos que resume las condiciones estructurales, los riesgos y los impulsores.

(Desarrollado por sus propias credenciales de IA - BYOK)

Produce una narrativa de mercado concisa y legible por humanos que resume las condiciones estructurales, los riesgos y los impulsores. (Desarrollado por sus propias credenciales de IA - BYOK) Premium External Dashboard

Interfaz de estilo institucional diseñada para revelar información estructurada, manteniendo la MT5 receptiva mientras maneja análisis intensivos externamente.

¿Para quién es MarketMind AI?

Operadores Discrecionales

Que quieren eliminar el ruido y ver una narrativa de mercado unificada y de alto nivel.

Que quieren eliminar el ruido y ver una narrativa de mercado unificada y de alto nivel. Especialistas en SMC y Price Action

Que requieren una identificación rápida y objetiva de los desequilibrios de liquidez y valor.

Que requieren una identificación rápida y objetiva de los desequilibrios de liquidez y valor. Analistas modernos

Que valoran el contexto histórico, la visión probabilística y la eficiencia del procesamiento fuera de terminal.

Requisitos del sistema y configuración

Plataforma de negociación: MetaTrader 5 (motor de contexto)

MetaTrader 5 (motor de contexto) Aplicación externa: Analysis Pipeline (aplicación de escritorio de Windows)

Analysis Pipeline (aplicación de escritorio de Windows) Sistema operativo Windows 10 o Windows 11 (64 bits)

Windows 10 o Windows 11 (64 bits) Acceso a IA: Modelo Bring Your Own Key (BYOK)

Compatible con OpenAI, Anthropic (experimental) y Google Gemini (experimental )

Aviso importante

MarketMind AI es sólo una herramienta analítica. No ejecuta operaciones, no gestiona posiciones ni ofrece asesoramiento financiero.

El Analysis Pipeline externo es una aplicación complementaria diseñada para mejorar el rendimiento y la profundidad analítica sin afectar a la estabilidad de MT5.

Todas las decisiones de negociación son responsabilidad exclusiva del usuario.