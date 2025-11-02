Zentrade助您邁向專業交易。它是一款指標，能夠提供穩定、清晰、精準的訊號，讓您自信交易，無需擔心訊號消失或交易邏輯失效。





🛑 永不重繪。買入和賣出訊號在目前K線圖上即時生成，且永久有效。所見即所得。





🔒 邏輯不變。歷史訊號不會被刪除或更改。您可以完全自信地分析歷史數據，確保您的測試結果與真實交易相符。





⚡ 零延遲。訊號在K線形態開始時即刻出現，為您搶佔最佳入場價位提供寶貴優勢。





真實趨勢反轉：精準辨識主要參與者動能轉變的時刻，讓您在行情伊始便可入場交易。





動量讀取：系統精準追蹤價格走勢的速度和強度變化。





✅ 多層次模組化過濾：我們的智慧系統過濾掉市場噪音和虛假訊號。您只會收到高獲利率且可立即執行的訊號。您可以根據自己的獨特風格進行自訂設定。





它採用高度複雜但又異常穩定的演算法，能夠洞察大多數人看不到的趨勢：





真正的趨勢反轉：精準辨識主要參與者動能轉變的時刻，讓您在行情伊始便能入場交易。





動量解讀：系統能夠精準追蹤價格走勢的速度和強度變化。





此工具適合以下使用者：





趨勢交易：最大化長期趨勢的有效性。





波段交易：在關鍵反轉點精准入場。





入場確認：可靠地驗證您的交易策略。





🛠️ 全面通用且穩定





相容性：完全針對 MetaTrader 4 (MT4) 平台最佳化。





交易品種：適用於外匯、金屬、商品、加密貨幣、股票和指數。





效能：輕量級且穩定的程式碼。不會佔用您終端太多資源。



