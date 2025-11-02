Zentrade





Conçu pour un usage professionnel, ce système intègre une logique de signaux robuste et des calculs sécurisés qui éliminent les délais et les fausses alertes.





Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.





Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.





En situation réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.





Il offre une stabilité, une précision et une flexibilité de niveau professionnel.





Le système identifie avec précision les retournements de tendance, les tendances et les changements de momentum,





fournissant des signaux avec un taux de réussite élevé tout en minimisant le bruit et les faux signaux.





Fonctionnalités clés :

Système de filtrage multiniveau (modulaire, entièrement personnalisable)





Visualisation réaliste en temps réel





Signaux clairs directement sur le graphique





Entièrement optimisé pour MT4





Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, devises et cryptomonnaies. Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement





Pour les traders recherchant des signaux professionnels fiables et clairs





Pourquoi choisir cet indicateur ?

Haute précision et fort pourcentage de signaux rentables, confirmés par un filtrage multicouche





Aucun bruit, aucun redessinage, aucun délai

Visualisation claire de la tendance en temps réel



