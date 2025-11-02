Zentrade

Conçu pour un usage professionnel, ce système intègre une logique de signaux robuste et des calculs sécurisés qui éliminent les délais et les fausses alertes.

Il ne redessine, ne supprime ni ne modifie les signaux passés.

Tous les signaux d'achat et de vente sont générés directement sur le chandelier et restent fixes.

En situation réelle, aucun redessin n'est effectué : les signaux apparaissent instantanément sur le chandelier.

Il offre une stabilité, une précision et une flexibilité de niveau professionnel.

Le système identifie avec précision les retournements de tendance, les tendances et les changements de momentum,

fournissant des signaux avec un taux de réussite élevé tout en minimisant le bruit et les faux signaux.

Fonctionnalités clés :
Système de filtrage multiniveau (modulaire, entièrement personnalisable)

Visualisation réaliste en temps réel

Signaux clairs directement sur le graphique

Entièrement optimisé pour MT4

Convient à toutes les paires de devises, indices, actions, devises et cryptomonnaies. Trading de tendance, swing trading, confirmation de retournement

Pour les traders recherchant des signaux professionnels fiables et clairs

Pourquoi choisir cet indicateur ?
Haute précision et fort pourcentage de signaux rentables, confirmés par un filtrage multicouche

Aucun bruit, aucun redessinage, aucun délai
Visualisation claire de la tendance en temps réel

Simple, stable et fiable pour le trading réel
