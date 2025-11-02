Zentrade

Zentradeは、プロレベルへのステップアップをサポートします。一貫性、明瞭性、そして精度を提供するインジケーターです。シグナルが消えたり、ロジックが損なわれたりすることなく、自信を持って取引できます。


🛑 再描画は一切ありません。買いと売りのシグナルは、現在のローソク足に瞬時に生成され、永続的に表示されます。見ているものが現実です。


🔒 ロジックは変更されません。過去のシグナルは削除または変更されません。テストが実際の取引と一致していることを確信して、履歴を分析できます。


⚡ ゼロラグ。シグナルはローソク足の形成開始時に瞬時に表示されるため、最適な価格でエントリーするための貴重なアドバンテージが得られます。


真のトレンド反転：主要なプレーヤーのモメンタムが変化する瞬間を正確に特定し、動きのまさに初期段階で取引を開始できます。


モメンタム読み取り：システムは、価格変動の速度と強さの変化を正確に追跡します。


✅ マルチレベル・モジュラーフィルタリング：当社のスマートシステムは、市場のノイズや誤ったシグナルをフィルタリングします。高い収益性があり、すぐに執行可能なシグナルのみを受信します。独自のスタイルに合わせてカスタマイズできます。


非常に複雑でありながら驚くほど安定したアルゴリズムを採用し、ほとんどのトレーダーには見えないものを検知します。


真のトレンド反転：主要なトレーダーのモメンタムが変化する瞬間を正確に特定し、動きの始まりで取引を開始できます。


モメンタム読み取り：システムが価格変動の速度と強さの変化を正確に追跡します。


このツールは以下を求めている方に最適です。


トレンド取引：長期的な動きの効果を最大化します。


スイング取引：重要な反転ポイントで正確にエントリーします。


エントリー確認：独自の戦略を確実に検証します。


🛠️ 完全な汎用性と安定性


互換性：MetaTrader 4 (MT4) に完全に最適化されています。


資産：FX、貴金属、コモディティ、暗号通貨、株式、指数に最適です。


パフォーマンス：軽量で安定したコード。端末に過負荷をかけません。

⚡Zentradeは単なるインジケーターではありません。堅牢なロジックと安全な計算を提供し、品質に妥協しないトレーダーのために設計されています。お客様の預金と健全性に対する主な脅威を排除しました。

フィルタ:
pan898899
524
pan898899 2025.12.18 03:49 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信