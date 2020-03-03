Twin Blade Trend

Twin Blade Trend EA - La precisión se une a la paciencia

Descubra el poder de la precisión con Twin Blade Trend - un Asesor Experto diseñado para cortar a través del ruido del mercado como una hoja afilada. No se trata de otro robot de seguimiento de tendencias, sino que utiliza una gama única de doble capa para identificar entradas de alta probabilidad con una claridad inigualable.

Imagine un sistema que espera pacientemente la alineación perfecta de las condiciones, sin perseguir operaciones, sin conjeturas, sólo señales limpias y seguras. Cuando Twin Blade Trend ataca, lo hace con la fuerza de dos fuerzas gemelas que trabajan juntas a la perfección, capturando el impulso mientras protege sus pérdidas con una gestión inteligente de Stop Loss y Take Profit.

No todos los EA son iguales.
Algunos persiguen cada vela.
Otros se ahogan en falsas señales.
TwinBlade EA no hace ni lo uno ni lo otro.

Espera... filtra... confirma...
y luego ataca con precisión quirúrgica.

✅ Por qué a los operadores les encanta

  • Diseñado exclusivamente para EURUSD.

  • Basado en pruebas, funciona mejor en los gráficos de 5m, 15m, 1H (Mantenga la configuración por defecto); [SL: 80, TP: 90 (Mejor) O SL:50, TP: 90].

  • Construido con un sistema de doble filtro que elimina el ruido del mercado.

  • Control inteligente del riesgo con gestión automática de TP/SL.

  • Parámetros mínimos - sin desorden, sin confusión.

¿Suspenso? Siempre.

No lo verás abriendo operaciones cada minuto.
Pero cuando lo haga, sabrás que es por algo.

TwinBlade no opera a menudo - opera bien.

Se actualizó por última vez el 22 de septiembre de 2025. Si le preocupa que pueda haber sido ajustado en base a datos históricos más antiguos, no dude en probarlo de nuevo después del 22 de septiembre para verificar los resultados.


Por favor, dar su valiosa retroalimentación / revisión.

YouTube Link - https://youtu.be/7zB8XoELt7g?si=BBIF2NRfj0opJrib

Si usted tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento en [valaidus (at) gmail (dot) com ] - Estoy aquí para ayudar.



