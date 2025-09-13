Trendlock EA

5

RESUMEN :

📌 Trendlock_EA - The Next Level Automated Trading Powered by AI es un Asesor Experto (EA) de nueva generación desarrollado utilizando Inteligencia Artificial Está diseñado para producir decisiones de trading consistentes, disciplinadas y medibles a través de varios instrumentos financieros como FOREX|ORO|BITCOIN|ÍNDICES_US. El algoritmo Trendlock_EA se centra en la estabilidad a largo plazo sin utilizar estrategias de alto riesgo que puedan dañar una cuenta.

LiveSignal:

🔹 Live Signal #1: [Trendlock EA - XAUUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2320656?source=Site+Signals+From+Author)

🔹 Live Signal #2: [Trendlock EA - BTCUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2339746?source=Site+Signals+De+Autor)

Nota:
- Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener el archivo de conjunto EA.
- Este EA funciona de manera óptima cuando se ejecuta de acuerdo con las normas de gestión de riesgos y las horas de negociación establecidos.
- PRECIO SE INCREMENTARÁ $ 100 POR CADA 10 ARCHIVOS VENDIDOS.

Características Principales y Estrategias :

  • Sistema One Shot/Single Entry (Orden Pendiente): sólo abre una posición por oportunidad para minimizar el overtrading.
  • Sin estrategias peligrosas como promedios, lotes múltiples o múltiples posiciones opuestas.
  • Prop Firm Friendly diseñado para cumplir con estrictos estándares como límites de drawdown y regulaciones de prop firm.

Estrategia principal :

  • Lógica de estructura de mercado.
  • Detección dinámica del momento.
  • Confirmación de señales en múltiples marcos temporales.
  • Entrada/salida ajustada al riesgo.

Con este enfoque, el EA puede adaptarse inteligentemente tanto a las tendencias como a las condiciones laterales del mercado.

Gestión de Riesgo Premium :

  • Take Profit/Stop Loss/Trailing: Basado en puntos o porcentajes.
  • Gestión del riesgo : Porcentaje de riesgo ajustable (0,1-100%).
  • Cálculo automático del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo.
  • Límite de pérdida diario para proteger la cuenta.
  • Horario de negociación : Puede ajustarse a su sesión de negociación preferida.
  • Protección de spreads: Filtra los spreads con filtros dinámicos basados en un multiplicador durante un evento.
  • Corte automático de pérdidas cuando hay un gran gap o un alto deslizamiento.
  • Filtro de noticias (modo de protección cuando hay noticias de gran impacto).
  • Lista de palabras clave de noticias personalizable.

Sin órdenes salvajes, sin cálculos de lotes peligrosos: todo es medido y racional.

Soporte Multi-Instrumen :

  • FOREX : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y otros pares de divisas principales
  • ORO : XAUUSD/XAU***
  • BITCOIN : BTCUSD/BTC***
  • índices estadounidenses : US30, NAS100

Configuración óptima recomendada :

  • Marco temporal: Todos los plazos (se recomienda M5).
  • Pares: Todos los instrumentos mencionados anteriormente, par principal XAUUSD/Oro.
  • Cuentas ECN/Zero/Raw Spread (se recomiendan spreads bajos).
  • Apalancamiento 1:500 o superior.
  • VPS de baja latencia (para operar 24/7).
  • Depósito mínimo recomendado de 300 $ (para una gestión óptima del riesgo).

¿Para quién es adecuado Trendlock_EA?

  • Traders que desean un rendimiento estable y consistente.
  • Propietarios de cuentas que requieren un estricto control del riesgo.
  • Operadores que desean una automatización completa, pero sin estrategias arriesgadas.
  • Inversores que valoran la seguridad de la cuenta y el crecimiento a largo plazo.

¿Por qué Trendlock_EA es diferente?

Porque este EA no intenta forzar los beneficios, sino que prioriza:

  • Estabilidad
  • Control de Riesgo
  • Calidad de Entrada
  • Gestión disciplinada de las operaciones

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Las operaciones con divisas y CFD conllevan riesgos de pérdida. Asegúrese de comprender los riesgos que implica antes de utilizar este EA. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.



Comentarios 3
cookiecrush
151
cookiecrush 2025.10.22 03:36 
 

EA performs well, risk is defined and profits are trailed aggresively.

uchimi
1775
uchimi 2025.10.15 15:51 
 

I have high hopes for this EA. The developer support is very good. I'm very satisfied.

Biao Jian Peng
1849
Biao Jian Peng 2025.09.20 01:12 
 

Judging from the trading in the past two days, this EA is very valuable.

Productos recomendados
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (4)
Asesores Expertos
Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets . Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez. Precios de lanzamiento Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $ Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primer
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
Hamster Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Un asesor de redes profesional trabaja con indicadores RSI (índice de fuerza relativa). tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56994 OPCIONES: RSI_PERIOD - período para calcular el índice de fuerza relativa; UP_LEVEL - límite superior; DN_LEVEL - límite inferior; RSI_TIMEFRAME - período de tiempo para el cálculo; START_LOT - lote inicial;
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Asesores Expertos
Smart Money Concepts es un nuevo método de comercio fue desarrollado a partir de la tradicional estrategia de oferta y demanda después de la eliminación de mercado débil condicional. SMC también puede apoyar al comercio con la tradicional oferta y demanda creado buena estrategia para entender el movimiento total del mercado. ¡ 6 copias de 10 se quedan en $100! Próximo precio --> $100 Nuestra estrategia robot de comercio es sólo la caza stoploss y el comercio 1 o 2 de comercio en un día y hemos
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado específicamente para los operadores de GBP/USD que operan en el marco temporal H1. Este EA aprovecha sofisticados algoritmos y un robusto conjunto de protecciones para ofrecer experiencias de trading consistentes, eficientes y seguras. Adecuado tanto para operadores experimentados como para principiantes, Cable Maverick Pro 2.0 permite a los usuarios alcanzar sus objetivos de negociación con precisión y confianza.
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con nuestro innovador Grid EA ¿Está listo para transformar los resultados de sus operaciones y experimentar el poder de la rentabilidad constante? Despídase de la incertidumbre y dé la bienvenida a una estrategia probada que aprovecha lo que el mercado hace mejor: ¡subir y bajar! Nuestro Grid EA de vanguardia está diseñado para convertir cada fluctuación de precios en una oportunidad, utilizando principios de negociación probados con el tiempo combinados con tecnol
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Asesores Expertos
Advanced RSI Grid Hedge es un Asesor Experto que identifica las reversiones de precios a corto plazo dentro de las zonas de sobrecompra y sobreventa, al tiempo que alinea las operaciones con la tendencia principal del mercado. El sistema aplica un mecanismo de cobertura basado en una cuadrícula y no utiliza martingala ni promedios. Utiliza dos indicadores RSI combinados con un filtro de tendencia incorporado para determinar las condiciones de entrada en configuraciones técnicas específicas. Car
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Asesores Expertos
Product Description Trend Sentry Pro es un sofisticado Asesor Experto (EA) completamente automatizado y orientado a posiciones largas que capitaliza las tendencias alcistas usando un avanzado indicador de línea de tendencia. El EA abre posiciones de compra cuando el precio cierra por encima de la línea de tendencia, señalando una tendencia alcista confirmada, y cierra operaciones cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia, marcando una posible reversión de tendencia. Este enfoque p
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Filtro:
cookiecrush
151
cookiecrush 2025.10.22 03:36 
 

EA performs well, risk is defined and profits are trailed aggresively.

Gerry Anggriawan
352
Respuesta del desarrollador Gerry Anggriawan 2025.10.22 15:33
Thank you very much for your rating and appreciation 🙏
Glad to hear you're satisfied with this EA's performance.
Its primary goal is to keep risk manageable while effectively optimizing profit potential.
Hopefully, the results will continue to be consistent and improve in the future.
uchimi
1775
uchimi 2025.10.15 15:51 
 

I have high hopes for this EA. The developer support is very good. I'm very satisfied.

Gerry Anggriawan
352
Respuesta del desarrollador Gerry Anggriawan 2025.10.22 15:31
Thank you very much for your trust and appreciation 🙏
I'm very happy to hear that you're satisfied with this EA and the support it provides.
I will continue to strive to maintain the quality and improve the EA's performance to meet your expectations and those of other users.
Biao Jian Peng
1849
Biao Jian Peng 2025.09.20 01:12 
 

Judging from the trading in the past two days, this EA is very valuable.

Gerry Anggriawan
352
Respuesta del desarrollador Gerry Anggriawan 2025.10.22 15:29
Thank you very much for your appreciation 🙏
I'm happy to hear that this EA has delivered good results over the past two days.
I hope its performance remains consistent and it delivers even better results in the future.
Respuesta al comentario