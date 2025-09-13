Trendlock EA
- Asesores Expertos
- Gerry Anggriawan
- Versión: 1.9
- Actualizado: 17 octubre 2025
- Activaciones: 10
RESUMEN :
📌 Trendlock_EA - The Next Level Automated Trading Powered by AI es un Asesor Experto (EA) de nueva generación desarrollado utilizando Inteligencia Artificial Está diseñado para producir decisiones de trading consistentes, disciplinadas y medibles a través de varios instrumentos financieros como FOREX|ORO|BITCOIN|ÍNDICES_US. El algoritmo Trendlock_EA se centra en la estabilidad a largo plazo sin utilizar estrategias de alto riesgo que puedan dañar una cuenta.
LiveSignal:
🔹 Live Signal #2: [Trendlock EA - BTCUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2339746?source=Site+Signals+De+Autor)
Nota:
Características Principales y Estrategias :
- Sistema One Shot/Single Entry (Orden Pendiente): sólo abre una posición por oportunidad para minimizar el overtrading.
- Sin estrategias peligrosas como promedios, lotes múltiples o múltiples posiciones opuestas.
- Prop Firm Friendly diseñado para cumplir con estrictos estándares como límites de drawdown y regulaciones de prop firm.
Estrategia principal :
- Lógica de estructura de mercado.
- Detección dinámica del momento.
- Confirmación de señales en múltiples marcos temporales.
- Entrada/salida ajustada al riesgo.
Con este enfoque, el EA puede adaptarse inteligentemente tanto a las tendencias como a las condiciones laterales del mercado.
Gestión de Riesgo Premium :
- Take Profit/Stop Loss/Trailing: Basado en puntos o porcentajes.
- Gestión del riesgo : Porcentaje de riesgo ajustable (0,1-100%).
- Cálculo automático del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo.
- Límite de pérdida diario para proteger la cuenta.
- Horario de negociación : Puede ajustarse a su sesión de negociación preferida.
- Protección de spreads: Filtra los spreads con filtros dinámicos basados en un multiplicador durante un evento.
- Corte automático de pérdidas cuando hay un gran gap o un alto deslizamiento.
- Filtro de noticias (modo de protección cuando hay noticias de gran impacto).
- Lista de palabras clave de noticias personalizable.
Sin órdenes salvajes, sin cálculos de lotes peligrosos: todo es medido y racional.
Soporte Multi-Instrumen :
- FOREX : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y otros pares de divisas principales
- ORO : XAUUSD/XAU***
- BITCOIN : BTCUSD/BTC***
- índices estadounidenses : US30, NAS100
Configuración óptima recomendada :
- Marco temporal: Todos los plazos (se recomienda M5).
- Pares: Todos los instrumentos mencionados anteriormente, par principal XAUUSD/Oro.
- Cuentas ECN/Zero/Raw Spread (se recomiendan spreads bajos).
- Apalancamiento 1:500 o superior.
- VPS de baja latencia (para operar 24/7).
- Depósito mínimo recomendado de 300 $ (para una gestión óptima del riesgo).
¿Para quién es adecuado Trendlock_EA?
- Traders que desean un rendimiento estable y consistente.
- Propietarios de cuentas que requieren un estricto control del riesgo.
- Operadores que desean una automatización completa, pero sin estrategias arriesgadas.
- Inversores que valoran la seguridad de la cuenta y el crecimiento a largo plazo.
¿Por qué Trendlock_EA es diferente?
Porque este EA no intenta forzar los beneficios, sino que prioriza:
- Estabilidad
- Control de Riesgo
- Calidad de Entrada
- Gestión disciplinada de las operaciones
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Las operaciones con divisas y CFD conllevan riesgos de pérdida. Asegúrese de comprender los riesgos que implica antes de utilizar este EA. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
EA performs well, risk is defined and profits are trailed aggresively.