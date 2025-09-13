RESUMEN :

📌 Trendlock_EA - The Next Level Automated Trading Powered by AI es un Asesor Experto (EA) de nueva generación desarrollado utilizando Inteligencia Artificial Está diseñado para producir decisiones de trading consistentes, disciplinadas y medibles a través de varios instrumentos financieros como FOREX|ORO|BITCOIN|ÍNDICES_US. El algoritmo Trendlock_EA se centra en la estabilidad a largo plazo sin utilizar estrategias de alto riesgo que puedan dañar una cuenta.

Live Signal :



🔹 Live Signal #1: [Trendlock EA - XAUUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2320656?source=Site+Signals+From+Author) 🔹 Live Signal #2: [Trendlock EA - BTCUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2339746?source=Site+Signals+De+Autor) Nota :

- Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener el archivo de conjunto EA.

- Este EA funciona de manera óptima cuando se ejecuta de acuerdo con las normas de gestión de riesgos y las horas de negociación establecidos.

- PRECIO SE INCREMENTARÁ $ 100 POR CADA 10 ARCHIVOS VENDIDOS.

Características Principales y Estrategias :

Sistema One Shot/Single Entry (Orden Pendiente) : sólo abre una posición por oportunidad para minimizar el overtrading.

: sólo abre una posición por oportunidad para minimizar el overtrading. Sin estrategias peligrosas como promedios, lotes múltiples o múltiples posiciones opuestas.

Prop Firm Friendly diseñado para cumplir con estrictos estándares como límites de drawdown y regulaciones de prop firm.

Estrategia principal :

Lógica de estructura de mercado.

Detección dinámica del momento.

Confirmación de señales en múltiples marcos temporales.

Entrada/salida ajustada al riesgo.

Con este enfoque, el EA puede adaptarse inteligentemente tanto a las tendencias como a las condiciones laterales del mercado.

Gestión de Riesgo Premium :

Take Profit/Stop Loss/Trailing: Basado en puntos o porcentajes.

Gestión del riesgo : Porcentaje de riesgo ajustable (0,1-100%).

del riesgo Cálculo automático del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo.

Límite de pérdida diario para proteger la cuenta.

Horario de negociación : Puede ajustarse a su sesión de negociación preferida.

negociación Protección de spreads: Filtra los spreads con filtros dinámicos basados en un multiplicador durante un evento.

Corte automático de pérdidas cuando hay un gran gap o un alto deslizamiento.

Filtro de noticias (modo de protección cuando hay noticias de gran impacto).

Lista de palabras clave de noticias personalizable.

Sin órdenes salvajes, sin cálculos de lotes peligrosos: todo es medido y racional.

Soporte Multi-Instrumen :

FOREX : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y otros pares de divisas principales

ORO : XAUUSD/XAU***

BITCOIN : BTCUSD/BTC***

índices estadounidenses : US30, NAS100

Configuración óptima recomendada :

Marco temporal: Todos los plazos (se recomienda M5).

Pares: Todos los instrumentos mencionados anteriormente, par principal XAUUSD/Oro.

Cuentas ECN/Zero/Raw Spread (se recomiendan spreads bajos).

Apalancamiento 1:500 o superior.

VPS de baja latencia (para operar 24/7).

Depósito mínimo recomendado de 300 $ (para una gestión óptima del riesgo).

¿Para quién es adecuado Trendlock_EA?

Traders que desean un rendimiento estable y consistente .

. Propietarios de cuentas que requieren un estricto control del riesgo.

que requieren un estricto control del riesgo. Operadores que desean una automatización completa , pero sin estrategias arriesgadas .

, pero . Inversores que valoran la seguridad de la cuenta y el crecimiento a largo plazo.

¿Por qué Trendlock_EA es diferente?

Porque este EA no intenta forzar los beneficios, sino que prioriza:

Estabilidad

Control de Riesgo

Calidad de Entrada

Gestión disciplinada de las operaciones

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD :

Las operaciones con divisas y CFD conllevan riesgos de pérdida. Asegúrese de comprender los riesgos que implica antes de utilizar este EA. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.