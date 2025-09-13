Trendlock EA

5

ÜBERBLICK :

Trendlock_EA - The Next Level Automated Trading Powered by AI ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation , der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, konsistente, disziplinierte und messbare Handelsentscheidungen für verschiedene Finanzinstrumente wie FOREX|GOLD|BITCOIN|US_INDICES zu treffen. Der Trendlock_EA-Algorithmus konzentriert sich auf langfristige Stabilität, ohne risikoreiche Strategien zu verwenden, die einem Konto schaden können.

Live Signal:

🔹 Live Signal #1: [Trendlock EA - XAUUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2320656?source=Site+Signale+Vom+Autor)

🔹 Live Signal #2: [Trendlock EA - BTCUSD](https://www.mql5.com/en/signals/2339746?source=Site+Signale+Vom+Autor)

Hinweis:
- Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die EA-Set-Datei zu erhalten.
- Dieser EA arbeitet optimal, wenn er nach Risikomanagement-Regeln und festgelegten Handelszeiten ausgeführt wird.
- Der Preis erhöht sich um $100 für jede 10 verkaufte Dateien.

Hauptmerkmale & Strategien :

  • One Shot/Single Entry System (Pending Order): Eröffnet nur eine Position pro Gelegenheit, um Overtrading zu minimieren.
  • Keine gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung, mehrere Lots oder mehrere gegnerische Positionen.
  • Prop Firm Friendly: entwickelt, um strenge Standards wie Drawdown-Limits und Prop Firm-Vorschriften zu erfüllen.

Kernstrategie:

  • Marktstruktur-Logik.
  • Dynamische Momentum-Erkennung.
  • Multi-Timeframe-Signalbestätigung.
  • Risikoangepasster Einstieg/Ausstieg.

Mit diesem Ansatz kann sich der EA auf intelligente Weise sowohl an trendige als auch an seitwärts gerichtete Marktbedingungen anpassen.

Premium-Risikomanagement:

  • Take Profit/Stop Loss/Trailing: Basierend auf Punkten oder Prozentsätzen.
  • Risiko-Management : Einstellbarer Risikoprozentsatz (0,1-100%).
  • Automatische Losgrößenberechnung auf Basis des Risikoprozentsatzes.
  • Tägliches Verlustlimit zum Schutz des Kontos.
  • Handelszeiten: Kann an Ihre bevorzugte Handelssitzung angepasst werden.
  • Spread-Schutz: Filtert Spreads mit dynamischen Filtern basierend auf einem Multiplikator während eines Ereignisses.
  • Automatischer Cut-Loss bei einer großen Lücke oder hohem Slippage.
  • Nachrichtenfilter (Schutzmodus bei wichtigen Nachrichten).
  • Anpassbare Schlüsselwortliste für Nachrichten.

Keine wilden Orders, keine gefährlichen Lot-Berechnungen - alles ist gemessen und rational.

Multi-Instrumen Unterstützung :

  • FOREX : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und andere wichtige Währungspaare
  • GOLD : XAUUSD/XAU***
  • BITCOIN : BTCUSD/BTC***
  • US-Indizes : US30, NAS100

Optimale empfohlene Einstellungen :

  • Zeitrahmen: Alle Timeframes (M5 empfohlen).
  • Paare: Alle oben genannten Instrumente, Hauptpaar XAUUSD/Gold.
  • ECN/Zero/Raw Spread-Konten (niedrige Spreads empfohlen).
  • Hebelwirkung 1:500 oder höher.
  • VPS mit niedriger Latenz (für 24/7-Betrieb).
  • Empfohlene Mindesteinlage von $300 (für optimales Risikomanagement).

Für wen ist der Trendlock_EA geeignet?

  • Trader, die eine stabile und konsistente Performance wünschen.
  • Inhaber von Prop-Firmenkonten, die eine strenge Risikokontrolle benötigen.
  • Trader, die eine vollständige Automatisierung wünschen, aber ohne riskante Strategien.
  • Anleger, die Wert auf Kontosicherheit und langfristiges Wachstumlegen.

Warum ist Trendlock_EA anders?

Weil dieser EA nicht versucht, Gewinne zu erzwingen, sondern Prioritäten setzt:

  • Stabilität
  • Risikokontrolle
  • Einstiegsqualität
  • Diszipliniertes Handelsmanagement

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Devisen- und CFD-Handel birgt das Risiko von Verlusten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, bevor Sie diesen EA verwenden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Bewertungen 3
cookiecrush
151
cookiecrush 2025.10.22 03:36 
 

EA performs well, risk is defined and profits are trailed aggresively.

uchimi
1775
uchimi 2025.10.15 15:51 
 

I have high hopes for this EA. The developer support is very good. I'm very satisfied.

Biao Jian Peng
1849
Biao Jian Peng 2025.09.20 01:12 
 

Judging from the trading in the past two days, this EA is very valuable.

