Binary Connect
- Indicadores
- Thirawut Detbangoon
- Versión: 1.0
Binary Connect (THI Reversal) es un Indicador de Señal profesional diseñado para Opciones Binarias y Scalping. Ayuda a los operadores a identificar puntos de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de RSI y Bandas de Bollinger.
⚠️ Nota: Este producto es un indicador técnico que muestra flechas de entrada en el gráfico. NO es un Asesor Experto (EA) y no coloca operaciones automáticamente por sí mismo.
Características principales:
- Señales claras: Muestra flechas visuales de "Call" (Verde) y "Put" (Rojo) en el gráfico.
- Sin Repintado: Las flechas se confirman al cierre de la vela y nunca se desvanecen o cambian.
- Alertas instantáneas: Viene con Pop-up y alertas de sonido para notificarle de cada señal.
- Interfaz limpia: Optimiza automáticamente los colores del gráfico (fondo negro) para una mejor visibilidad.
⚙️ Estrategia de Trading:
- Señal de Compra (Call): El precio rompe la banda inferior de Bollinger + RSI está sobrevendido.
- Señal de venta (Put): El precio rompe la banda superior de Bollinger + el RSI está sobrecomprado.
🛠️ Parámetros de Entrada:
- Ajustes RSI: Ajustar periodo y niveles de sobrecompra/sobreventa.
- Ajustes BB: Ajustar Periodo y Desviación.
- Desplazamiento de Flechas: Ajuste la distancia de las flechas desde las velas.
- Alertas: Activar/Desactivar notificaciones.
*Información Técnica: Este indicador proporciona buffers de señal estándar (Buffer 0 = Compra, Buffer 1 = Venta) para desarrollo personalizado o análisis externo.
Plazo recomendado: M5
Pares recomendados: EURGBP, AUDNZD, EURUSD