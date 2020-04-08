Binary Connect

Binary Connect (THI Reversal) es un Indicador de Señal profesional diseñado para Opciones Binarias y Scalping. Ayuda a los operadores a identificar puntos de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de RSI y Bandas de Bollinger.

⚠️ Nota: Este producto es un indicador técnico que muestra flechas de entrada en el gráfico. NO es un Asesor Experto (EA) y no coloca operaciones automáticamente por sí mismo.

Características principales:

  • Señales claras: Muestra flechas visuales de "Call" (Verde) y "Put" (Rojo) en el gráfico.
  • Sin Repintado: Las flechas se confirman al cierre de la vela y nunca se desvanecen o cambian.
  • Alertas instantáneas: Viene con Pop-up y alertas de sonido para notificarle de cada señal.
  • Interfaz limpia: Optimiza automáticamente los colores del gráfico (fondo negro) para una mejor visibilidad.

⚙️ Estrategia de Trading:

  • Señal de Compra (Call): El precio rompe la banda inferior de Bollinger + RSI está sobrevendido.
  • Señal de venta (Put): El precio rompe la banda superior de Bollinger + el RSI está sobrecomprado.

🛠️ Parámetros de Entrada:

  • Ajustes RSI: Ajustar periodo y niveles de sobrecompra/sobreventa.
  • Ajustes BB: Ajustar Periodo y Desviación.
  • Desplazamiento de Flechas: Ajuste la distancia de las flechas desde las velas.
  • Alertas: Activar/Desactivar notificaciones.

*Información Técnica: Este indicador proporciona buffers de señal estándar (Buffer 0 = Compra, Buffer 1 = Venta) para desarrollo personalizado o análisis externo.

Plazo recomendado: M5
Pares recomendados: EURGBP, AUDNZD, EURUSD

