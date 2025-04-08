Edry Automatic
- Asesores Expertos
- Samuel Bedin
- Versión: 3.7
- Activaciones: 5
Edry Automatic se basa en el Oscilador Edry Extrem. Este indicador es muy eficiente en el comercio y no mucho conocido wich es un punto positivo para encontrar buenas entradas. Multi timeframes disponibles. Los mejores resultados en las principales divisas.Incluye gestión monetaria y parámetros de trading. Los resultados en backtesting son mejores sin trailing stop. Puede duplicar su inversión en pocos meses. no dude en ponerse en contacto conmigo.