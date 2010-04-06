Predictive signals resonance

Este robot de comercio se basa en la teoría de la onda de Elliott. Diseñado para las principales divisas. mejor rendimiento en h1 en EUR / USD. parámetros totalmente ajustables con la gestión del dinero y el crecimiento de los beneficios de capitalización. Hasta un 500% en seis meses como se puede ver en backtest. Rendimiento y fiability, este robot le dará más confianza en el comercio. No dude en ponerse en contacto conmigo para más información.