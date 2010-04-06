Predictive signals resonance
- Asesores Expertos
- Samuel Bedin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Resonancia de señal predictiva es un EA mql5 que combina MACD y la teoría de resonancia. Esta combinación es muy eficaz y precisa. Ajustes personalizables. Enfoque en las principales divisas, este EA fue backtesting en eur usd 1h marco de tiempo. Da 2000% de retorno para el año pasado. Las flechas rojas y verdes se muestran en el gráfico. La EA es un todo en una automatización de esta lógica. No dude en ponerse en contacto conmigo para más información.