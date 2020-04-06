Gold Friday
- Asesores Expertos
- Adrian Lara Carrasco
- Versión: 1.52
- Activaciones: 5
Domina el Mercado del Oro con Precisión y Alta Rentabilidad
¿Estás buscando un robot de trading profesional que opere el oro (XAUUSD) con resultados consistentes y rentables? Este sistema está diseñado para traders exigentes que desean automatizar sus operaciones y maximizar su capital con un control de riesgo eficiente.
Resultados Comprobados
- Ganancia neta total: $164,318.02 USD
- Depósito inicial: $25,000 USD
- Retorno total: +650%
- Recovery Factor: 5.18
- Profit Factor: 1.71
- Drawdown máximo relativo: solo 28.02%
Estas cifras reflejan no solo una rentabilidad destacada, sino también una estabilidad sólida frente a condiciones adversas del mercado. El robot incorpora una gestión de riesgo inteligente y una operativa disciplinada.
Qué Puedes Esperar
- Entradas inteligentes en puntos de alta probabilidad
- Control automático de riesgo según señales del mercado
- Optimización exclusiva para el mercado del oro (XAUUSD)
- Compatible con brokers ECN y cuentas de baja latencia
- Ideal para cuentas de crecimiento o estrategias de escalado
Gracias a su estabilidad en el largo plazo, este robot se ha convertido en la herramienta confiable para traders que buscan independencia y automatización total.
Obtén un 20% de descuento exclusivo
Usa el siguiente código en Darwinex Zero para acceder a un 20% de descuento en tu compra:
Empieza a operar desde hoy mismo
No dejes pasar esta oportunidad de contar con una herramienta que ofrece resultados medibles, datos reales y control total. Si estás preparado para llevar tu trading del oro a otro nivel con un sistema probado, este es el momento.
Elige resultados, no promesas. Automatiza tu trading del oro ahora.