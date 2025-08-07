Niguru Bollinger Pro for MT4

¡Te presentamos tu nuevo EA para operar!

Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de Forex.





💡 Por qué este EA es imprescindible:

✅ Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader.

✅ Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia

✅ Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados





🔧 Listo para usar nada más sacarlo de la caja, sin necesidad de configuraciones complejas.

¡Opere de forma más inteligente, no más difícil!