Niguru Bollinger Pro for MT4
- Bibliotecas
- Nino Guevara Ruwano
- Versión: 2.1
- Actualizado: 21 agosto 2025
- Activaciones: 5
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar!
Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de Forex.
💡 Por qué este EA es imprescindible:
✅ Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader.
✅ Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia
✅ Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados
🔧 Listo para usar nada más sacarlo de la caja, sin necesidad de configuraciones complejas.
¡Opere de forma más inteligente, no más difícil!
за 3 дня две сделки.Тестирую на демо счете.На месяц 10 долларов.За месяц ничего не успеешь.Мошенничество.Пол месяца уходить на тестирование на демо счете и когда на реальном счете торговать.