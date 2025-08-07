Niguru Bollinger Pro for MT4

1
¡Te presentamos tu nuevo EA para operar!
Aumente el rendimiento de sus operaciones con este Asesor Experto basado en las Bandas de Bollinger, especialmente diseñado para XAU (Oro) y varios pares de Forex.

💡 Por qué este EA es imprescindible:
✅ Interfaz limpia y fácil de usar: perfecta para todos los niveles de trader.
✅ Take Profit y Stop Loss ocultos incorporados para mayor seguridad de la estrategia
✅ Ideal tanto para principiantes como para traders experimentados

🔧 Listo para usar nada más sacarlo de la caja, sin necesidad de configuraciones complejas.
¡Opere de forma más inteligente, no más difícil!
Жалгаскали Усенгалиев
611
Жалгаскали Усенгалиев 2025.08.15 09:38 
 

за 3 дня две сделки.Тестирую на демо счете.На месяц 10 долларов.За месяц ничего не успеешь.Мошенничество.Пол месяца уходить на тестирование на демо счете и когда на реальном счете торговать.

Nino Guevara Ruwano
13774
Respuesta del desarrollador Nino Guevara Ruwano 2025.08.15 15:11
If you give me 1 star, without starting any discussion or questions, then I don't need to provide a solution for you.
Respuesta al comentario