Pound Breakout - Tenga en cuenta antes de comprar

Antes de comprar un experto, es esencial realizar un backtest de la versión demo. No se requieren archivos de configuración.

Dependiendo del bróker o del tipo de cuenta, los resultados pueden variar considerablemente. Por lo tanto, recomendamos realizar un backtest con ticks 100% reales antes de comprar. Todos los demás tipos de backtest no son adecuados y solo generarán resultados engañosos.

Al elegir una cuenta de bróker, es importante contar con spreads bajos, un deslizamiento bajo y una latencia inferior a 10 ms. Esto significa que solo son adecuadas las cuentas ECN/RAW, donde las comisiones se cobran por separado y no están incluidas en el spread.