Fastest Closing Utility for Scalpers

La utilidad de cierre más rápida para Scalpers - "FastClose"

Precio: $30

¡Para operadores de alta frecuencia y Scalpers que necesitan una ejecución instantánea!

"FastClose" es la última herramienta de cierre de operaciones de emergencia diseñada para scalpers profesionales y operadores de alta frecuencia. Esta utilidad ultrarrápida garantiza que todas las posiciones abiertas se cierren en un abrir y cerrar de ojos, minimizando el deslizamiento y maximizando la eficiencia.

¿Por qué elegir FastClose?

Ejecución ultrarrápida - Cierra todas las operaciones en milisegundos, reduciendo la exposición al riesgo.

Métricas de rendimiento en tiempo real: muestra el tiempo de ejecución, el diferencial, la velocidad del servidor y mucho más.

Seguimiento del tiempo de respuesta del corredor - Mide la latencia del servidor para optimizar la ejecución.

Cierre de emergencia con un solo clic - Salga instantáneamente del mercado con sólo pulsar un botón.

Interfaz fácil de usar - Diseño limpio y moderno con un panel fácil de usar.

Sin configuraciones complejas - Plug & Play. Simplemente conéctelo al gráfico y empiece a utilizarlo.

Optimizado para todas las condiciones de mercado - Funciona en situaciones de alta volatilidad con precisión.

¿Cómo funciona?

FastClose está construido con algoritmos de ingeniería de precisión que analizan y cierran todas las operaciones activas a la máxima velocidad. Esto es lo que ocurre entre bastidores:

Escaneo instantáneo de órdenes - La utilidad escanea todas las posiciones abiertas en tiempo real. Lógica de selección de operaciones: filtra las posiciones en función del símbolo de negociación activo. Ejecución de alta velocidad - Envía solicitudes de cierre a velocidades optimizadas, reduciendo los retrasos. Supervisión del rendimiento: registra el número total de órdenes cerradas, el tiempo de ejecución y los beneficios/pérdidas. Comentarios visuales - Actualiza las métricas en pantalla para que pueda realizar un seguimiento del rendimiento de la ejecución.

Esta herramienta está diseñada para eliminar los retrasos y proteger sus beneficios en los mercados en rápida evolución.

Interfaz de usuario profesional con datos en tiempo real

Visualización del diferencial en tiempo real: controle el diferencial de su corredor.

Monitor de Velocidad del Servidor - Conozca la velocidad con la que su broker ejecuta las operaciones.

Seguimiento de posiciones abiertas: controle el número de operaciones activas.

Registro del tiempo de ejecución - Vea con qué rapidez se cierran sus operaciones.

Botón de Cierre de Emergencia - Un clic para cerrar todas las operaciones al instante.

¿Quién necesita FastClose?

Estafadores y operadores de alta frecuencia - Necesitan una ejecución ultrarrápida.

Operadores de Noticias - Que quieren salir rápidamente del mercado antes de la volatilidad extrema.

Operadores Diarios - Que gestionan múltiples posiciones y necesitan un control instantáneo.

Inversores con aversión al riesgo: desean una estrategia de salida de emergencia fiable.

Si opera activamente y valora la velocidad, la eficiencia y el control, FastClose es una herramienta imprescindible en su arsenal de operaciones.

¿Cómo obtener FastClose?

Descargar ahora por sólo $ 30

¿Necesita ayuda? ¿Tiene preguntas? ¡Póngase en contacto conmigo a través de mensaje directo en la plataforma!

Maximice la eficiencia de sus operaciones y tome el control de sus posiciones como un profesional.