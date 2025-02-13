Fastest Closing Utility for Scalpers

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenkostenlosen EA als Geschenk zu erhalten.


Fastest Closing Utility for Scalpers - "FastClose"
Preis: $30
Für Hochfrequenz-Trader & Scalper, die eine sofortige Ausführung benötigen!

"FastClose" ist das ultimative Notfall-Tool zum Schließen von Geschäften, das für professionelle Scalper und Hochfrequenzhändler entwickelt wurde. Dieses ultraschnelle Dienstprogramm stellt sicher, dass alle offenen Positionen innerhalb eines Wimpernschlags geschlossen werden, wodurch Slippage minimiert und die Effizienz maximiert wird.

Warum FastClose wählen?

  • Blitzschnelle Ausführung - Schließt alle Trades in Millisekunden und reduziert das Risiko.
  • Echtzeit-Performance-Metriken - Zeigt Ausführungszeit, Spread, Servergeschwindigkeit und mehr an!
  • Broker Response Time Tracking - Misst die Serverlatenz zur Optimierung der Ausführung.
  • One-Click Emergency Close - Sofortiger Ausstieg aus dem Markt mit einem einzigen Tastendruck.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche - Sauberes, modernes Design mit einem einfach zu bedienenden Panel.
  • Keine komplizierte Einrichtung - Plug & Play! Einfach an den Chart anhängen und loslegen.
  • Optimiert für alle Marktbedingungen - Arbeitet in Situationen mit hoher Volatilität mit Präzision.

Wie funktioniert es?
FastClose wurde mit präzisen Algorithmen entwickelt, die alle aktiven Trades analysieren und mit maximaler Geschwindigkeit schließen. Das passiert hinter den Kulissen:

  1. Sofortiges Order-Scanning - Das Tool scannt alle offenen Positionen in Echtzeit.
  2. Handelsauswahllogik - Filtert Positionen auf der Grundlage des aktiven Handelssymbols.
  3. High-Speed Execution - Sendet Schließungsanfragen mit optimierter Geschwindigkeit und reduziert so Verzögerungen.
  4. Leistungsüberwachung - Protokolliert die Gesamtzahl der geschlossenen Aufträge, die Ausführungszeit und den Gewinn/Verlust.
  5. Visuelles Feedback - Aktualisiert Metriken auf dem Bildschirm, damit Sie die Ausführungsleistung verfolgen können.

Dieses Tool wurde entwickelt, um Verzögerungen zu vermeiden und Ihre Gewinne in schnelllebigen Märkten zu schützen.

Professionelle Benutzeroberfläche mit Echtzeitdaten

  • Live Spread Display - Behalten Sie den Spread Ihres Brokers im Auge.
  • Server Speed Monitor - Erfahren Sie, wie schnell Ihr Broker Ihre Trades ausführt.
  • Tracker für offene Positionen - Überwachen Sie die Anzahl der aktiven Trades.
  • Execution Time Logger - Sehen Sie, wie schnell Ihre Trades geschlossen werden.
  • Notfall-Schließungstaste - Ein Klick, um alle Geschäfte sofort zu schließen.

Wer braucht FastClose?

  • Scalper und Hochfrequenzhändler - die eine ultraschnelle Ausführung benötigen.
  • Nachrichtenhändler - die schnell aus dem Markt aussteigen wollen, bevor extreme Volatilität auftritt.
  • Day Trader - die mehrere Positionen verwalten und sofortige Kontrolle benötigen.
  • Risikoscheue Trader - die eine zuverlässige Notausstiegsstrategie benötigen.

Wenn Sie aktiv handeln und Wert auf Schnelligkeit, Effizienz und Kontrolle legen, ist FastClose ein unverzichtbares Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal!

Wie bekomme ich FastClose?
Jetzt für nur $30 herunterladen

Brauchen Sie Unterstützung? Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich über Direct Message auf der Plattform!

Schauen Sie sich meine anderen Expert Advisors & Utilities an!
Besuchen Sie meinen Shop für weitere Premium Trading Tools!

Maximieren Sie Ihre Handelseffizienz und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Positionen wie ein Profi!

