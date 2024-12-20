PropProtector
🛡️ PropProtector para MetaTrader 4
La protección definitiva para tu cuenta de Prop Trading
¿Por qué PropProtector?
Las empresas de Prop Trading tienen reglas estrictas: Límites de pérdidas diarias, drawdowns máximos, recuentos de operaciones limitados, restricciones de negociación antes de las noticias.
¡Un solo error puede costarle su cuenta!
PropProtector monitoriza tu cuenta 24/7 e interviene automáticamente antes de que infrinjas cualquier regla.
Características principales
📊 Límite de pérdida diario
- Porcentaje o cantidad fija
- Cierre automático de todas las operaciones
- Alerta temprana al x% del límite
- Impide nuevas operaciones después del límite
⏰ Cierre en función del tiempo
- De lunes a viernes por separado
- Horas individuales por día
- Opcional con órdenes pendientes
- Hora del servidor del broker
⚠️ Gestión del riesgo
- Riesgo máximo por operación
- Riesgo máximo total
- Control de Stop-Loss
- Protección del nivel de margen
Objetivo y límites de beneficios
- Objetivo de beneficio diario
- Límites de capital mínimo/máximo
- Operaciones y lotes máximos
- Operaciones máximas por símbolo
🔢 NUEVO: Límites de recuento de operaciones v2.3
Límite diario
- Operaciones máximas por día
- Cierre automático cuando se supera
- Aviso emergente
- Visualización en vivo en la interfaz gráfica de usuario
Límite semanal
- Operaciones máximas por semana
- Puesta a cero cada lunes a las 00:00
- Activar/desactivar por separado
- Detección inteligente de cierre parcial
💡 Inteligente: ¡Los cierres parciales NO se cuentan como nuevas operaciones!
🔄 Protección contra caídas y reinicio v2.3
💾 Almacenamiento persistente
- Se guarda el saldo diario
- Sobrevive a las caídas del terminal
- Guardado automático cada 5 minutos
- Recuperación después de reiniciar
🔘 Botón de reinicio
- Restablecimiento manual en la interfaz gráfica de usuario
- Restablece TODAS las restricciones
- Diálogo de confirmación
- Actualización inmediata
📰 Filtro de noticias
¡Protege tu cuenta de los movimientos volátiles de las noticias!
💱 Filtro de divisas
- Detección automática de símbolos
- USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF
- Índices: DAX→EUR, NASDAQ→USD
⏱️ Ajustes de tiempo
- X minutos antes/después del bloque de noticias
- Periodo: Hoy/Mañana/3 Días
- Dual-URL fallback en caso de error
⚠️ MT4 Nota: Sin filtro de impacto (HIGH/MED/LOW). Para filtro de impacto → ¡utilizar versión MT5!
⚙️ Configuración del filtro de noticias
Para el filtro de noticias, necesita permitir las URLs en MetaTrader 4:
- Abra Herramientas → Opciones (Ctrl+O)
- Seleccione la pestaña "Asesores Expertos"
- Activar "Permitir WebRequest para la URL de la lista"
- Añada estas URLs:
Importante: ¡Reinicie MetaTrader por completo!
🖥️ Panel de control en vivo (GUI)
¡🚀 Versión MT5 con características ampliadas!
La versión MT5 ofrece adicionalmente: Filtro de impacto (ALTO/MEDIO/BAJO), calendario económico incorporado, ¡no necesita configuración de URL!➡️ PropProtector para MT5
PropProtector v2.3 por Alex Berger
2025 - ¡Proteja su cuenta de Prop Trading!
