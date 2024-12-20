PropProtector

🛡️ PropProtector para MetaTrader 4

La protección definitiva para tu cuenta de Prop Trading

¿Por qué PropProtector?

Las empresas de Prop Trading tienen reglas estrictas: Límites de pérdidas diarias, drawdowns máximos, recuentos de operaciones limitados, restricciones de negociación antes de las noticias.

¡Un solo error puede costarle su cuenta!

PropProtector monitoriza tu cuenta 24/7 e interviene automáticamente antes de que infrinjas cualquier regla.

Características principales

📊 Límite de pérdida diario

  • Porcentaje o cantidad fija
  • Cierre automático de todas las operaciones
  • Alerta temprana al x% del límite
  • Impide nuevas operaciones después del límite

⏰ Cierre en función del tiempo

  • De lunes a viernes por separado
  • Horas individuales por día
  • Opcional con órdenes pendientes
  • Hora del servidor del broker

⚠️ Gestión del riesgo

  • Riesgo máximo por operación
  • Riesgo máximo total
  • Control de Stop-Loss
  • Protección del nivel de margen

Objetivo y límites de beneficios

  • Objetivo de beneficio diario
  • Límites de capital mínimo/máximo
  • Operaciones y lotes máximos
  • Operaciones máximas por símbolo

🔢 NUEVO: Límites de recuento de operaciones v2.3

Límite diario

  • Operaciones máximas por día
  • Cierre automático cuando se supera
  • Aviso emergente
  • Visualización en vivo en la interfaz gráfica de usuario

Límite semanal

  • Operaciones máximas por semana
  • Puesta a cero cada lunes a las 00:00
  • Activar/desactivar por separado
  • Detección inteligente de cierre parcial

💡 Inteligente: ¡Los cierres parciales NO se cuentan como nuevas operaciones!

🔄 Protección contra caídas y reinicio v2.3

💾 Almacenamiento persistente

  • Se guarda el saldo diario
  • Sobrevive a las caídas del terminal
  • Guardado automático cada 5 minutos
  • Recuperación después de reiniciar

🔘 Botón de reinicio

  • Restablecimiento manual en la interfaz gráfica de usuario
  • Restablece TODAS las restricciones
  • Diálogo de confirmación
  • Actualización inmediata

📰 Filtro de noticias

¡Protege tu cuenta de los movimientos volátiles de las noticias!

💱 Filtro de divisas

  • Detección automática de símbolos
  • USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF
  • Índices: DAX→EUR, NASDAQ→USD

⏱️ Ajustes de tiempo

  • X minutos antes/después del bloque de noticias
  • Periodo: Hoy/Mañana/3 Días
  • Dual-URL fallback en caso de error

⚠️ MT4 Nota: Sin filtro de impacto (HIGH/MED/LOW). Para filtro de impacto → ¡utilizar versión MT5!

⚙️ Configuración del filtro de noticias

Para el filtro de noticias, necesita permitir las URLs en MetaTrader 4:

  1. Abra Herramientas → Opciones (Ctrl+O)
  2. Seleccione la pestaña "Asesores Expertos"
  3. Activar "Permitir WebRequest para la URL de la lista"
  4. Añada estas URLs:
https://nfs.faireconomy.media https://cdn-nfs.faireconomy.media

Importante: ¡Reinicie MetaTrader por completo!

🖥️ Panel de control en vivo (GUI)

🛡️ PROTECTOR DE PROPIEDAD v2.3
Riesgo Diario:4.5%
Saldo Restablecido:50,000.00 USD
Gan/Pér diario:+234.50 USD
Operaciones de hoy:3 / 10
Operaciones/Semana:12 / 50
Próximas noticias:USD en 45 min
Estado:ACTIVO ✓

¡🚀 Versión MT5 con características ampliadas!

La versión MT5 ofrece adicionalmente: Filtro de impacto (ALTO/MEDIO/BAJO), calendario económico incorporado, ¡no necesita configuración de URL!

➡️ PropProtector para MT5









Símbolos Todos (Forex, Índices, Materias Primas, Cripto)

PropProtector v2.3 por Alex Berger

2025 - ¡Proteja su cuenta de Prop Trading!

