PropProtectorMT5

5

🛡️ PropProtector para MetaTrader 5

La protección definitiva para su cuenta de Prop Trading

¿Por qué PropProtector?

Las empresas de Prop Trading tienen reglas estrictas: Límites de pérdidas diarias, drawdowns máximos, recuentos de operaciones limitados, restricciones de negociación antes de las noticias.

¡Un solo error puede costarle su cuenta!

PropProtector monitoriza tu cuenta 24/7 e interviene automáticamente antes de que infrinjas cualquier regla.

Características principales

📊 Límite de pérdida diario

  • Porcentaje o cantidad fija
  • Cierre automático de todas las operaciones
  • Alerta temprana al x% del límite
  • Impide nuevas operaciones después del límite

⏰ Cierre en función del tiempo

  • De lunes a viernes por separado
  • Horas individuales por día
  • Opcional con órdenes pendientes
  • Hora del servidor del broker

⚠️ Gestión del riesgo

  • Riesgo máximo por operación
  • Riesgo máximo total
  • Control de Stop-Loss
  • Protección del nivel de margen

Objetivo y límites de beneficios

  • Objetivo de beneficio diario
  • Límites de capital mínimo/máximo
  • Operaciones y lotes máximos
  • Operaciones máximas por símbolo

🔢 NUEVO: Límites de recuento de operaciones v2.3

Límite diario

  • Operaciones máximas por día
  • Cierre automático cuando se supera
  • Aviso emergente
  • Visualización en vivo en la interfaz gráfica de usuario

Límite semanal

  • Operaciones máximas por semana
  • Puesta a cero cada lunes a las 00:00
  • Activar/desactivar por separado
  • Detección inteligente de cierre parcial

💡 Inteligente: ¡Los cierres parciales NO se cuentan como nuevas operaciones!

📰 Filtro de Noticias con Impacto Exclusivo MT5

El filtro de noticias de MT5 utiliza el calendario económico incorporado, ¡no necesita configuración!

🎯 Filtro de Impacto

  • ALTO - Noticias importantes (ej. NFP, FOMC)
  • MEDIUM - Impacto medio
  • BAJO - Impacto bajo
  • Cada nivel se puede configurar por separado

⚡ Ventajas de MT5

  • Calendario económico incorporado
  • No es necesario configurar la URL
  • Listo para su uso inmediato
  • Fuente de datos fiable

🔄 Protección contra caídas y reinicio v2.3

💾 Almacenamiento persistente

  • Se guarda el saldo diario
  • Sobrevive a las caídas del terminal
  • Guardado automático cada 5 minutos
  • Recuperación después de reiniciar

🔘 Botón de reinicio

  • Restablecimiento manual en la interfaz gráfica de usuario
  • Restablece TODAS las restricciones
  • Diálogo de confirmación
  • Actualización inmediata

🖥️ Panel de control en directo (GUI)

🛡️ PROTECTOR DE PROPIEDAD v2.3
Riesgo diario:4.5%
Saldo Restablecido:50,000.00 USD
Gan/Pér diario:+234.50 USD
Operaciones de hoy:3 / 10
Operaciones/Semana:12 / 50
Próximas noticias:[ALTO] NFP en 45 min
Estado:ACTIVO ✓

✅ MT5 vs MT4 Comparación

Característica MT4 MT5
Protección contra pérdidas
Límite de recuento de operaciones
Protección contra choques
Filtro de noticias
Filtro de impacto (ALTO/MEDIO/BAJO)
Sin configuración de URL
Calendario incorporado
Comentarios 1
Andreas Grimm
261
Andreas Grimm 2025.12.21 09:26 
 

Man merkt sofort, dass hier mit Erfahrung und Leidenschaft entwickelt wurde. Für mich ist das mehr als nur ein EA – es ist endlich ein Tool, dem man vertrauen kann. Klare Empfehlung!

Filtro:
