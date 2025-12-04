PropProtectorMT5
- Utilidades
- Alexander Berger
- Versión: 2.31
- Actualizado: 23 diciembre 2025
🛡️ PropProtector para MetaTrader 5
La protección definitiva para su cuenta de Prop Trading
¿Por qué PropProtector?
Las empresas de Prop Trading tienen reglas estrictas: Límites de pérdidas diarias, drawdowns máximos, recuentos de operaciones limitados, restricciones de negociación antes de las noticias.
¡Un solo error puede costarle su cuenta!
PropProtector monitoriza tu cuenta 24/7 e interviene automáticamente antes de que infrinjas cualquier regla.
Características principales
📊 Límite de pérdida diario
- Porcentaje o cantidad fija
- Cierre automático de todas las operaciones
- Alerta temprana al x% del límite
- Impide nuevas operaciones después del límite
⏰ Cierre en función del tiempo
- De lunes a viernes por separado
- Horas individuales por día
- Opcional con órdenes pendientes
- Hora del servidor del broker
⚠️ Gestión del riesgo
- Riesgo máximo por operación
- Riesgo máximo total
- Control de Stop-Loss
- Protección del nivel de margen
Objetivo y límites de beneficios
- Objetivo de beneficio diario
- Límites de capital mínimo/máximo
- Operaciones y lotes máximos
- Operaciones máximas por símbolo
🔢 NUEVO: Límites de recuento de operaciones v2.3
Límite diario
- Operaciones máximas por día
- Cierre automático cuando se supera
- Aviso emergente
- Visualización en vivo en la interfaz gráfica de usuario
Límite semanal
- Operaciones máximas por semana
- Puesta a cero cada lunes a las 00:00
- Activar/desactivar por separado
- Detección inteligente de cierre parcial
💡 Inteligente: ¡Los cierres parciales NO se cuentan como nuevas operaciones!
📰 Filtro de Noticias con Impacto Exclusivo MT5
El filtro de noticias de MT5 utiliza el calendario económico incorporado, ¡no necesita configuración!
🎯 Filtro de Impacto
- ALTO - Noticias importantes (ej. NFP, FOMC)
- MEDIUM - Impacto medio
- BAJO - Impacto bajo
- Cada nivel se puede configurar por separado
⚡ Ventajas de MT5
- Calendario económico incorporado
- No es necesario configurar la URL
- Listo para su uso inmediato
- Fuente de datos fiable
🔄 Protección contra caídas y reinicio v2.3
💾 Almacenamiento persistente
- Se guarda el saldo diario
- Sobrevive a las caídas del terminal
- Guardado automático cada 5 minutos
- Recuperación después de reiniciar
🔘 Botón de reinicio
- Restablecimiento manual en la interfaz gráfica de usuario
- Restablece TODAS las restricciones
- Diálogo de confirmación
- Actualización inmediata
🖥️ Panel de control en directo (GUI)
✅ MT5 vs MT4 Comparación
|Característica
|MT4
|MT5
|Protección contra pérdidas
|✓
|✓
|Límite de recuento de operaciones
|✓
|✓
|Protección contra choques
|✓
|✓
|Filtro de noticias
|✓
|✓
|Filtro de impacto (ALTO/MEDIO/BAJO)
|✗
|✓
|Sin configuración de URL
|✗
|✓
|Calendario incorporado
|✗
|✓
