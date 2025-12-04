PropProtectorMT5

¿Por qué PropProtector?

Las empresas de Prop Trading tienen reglas estrictas: Límites de pérdidas diarias, drawdowns máximos, recuentos de operaciones limitados, restricciones de negociación antes de las noticias.

¡Un solo error puede costarle su cuenta!

PropProtector monitoriza tu cuenta 24/7 e interviene automáticamente antes de que infrinjas cualquier regla.