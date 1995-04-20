Bienvenido a Simple Decycler Oscillator, un potente indicador diseñado para mejorar su experiencia de negociación. En esta guía del usuario encontrará información detallada sobre el uso eficaz del indicador, que le permitirá tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.

Visión general

El Oscilador Simple Decycler es una herramienta versátil que combina dos Decyclers, utilizando periodos de 100 (rápido - verde) y 125 (lento - azul). Este doble enfoque, similar al de las medias móviles, facilita la identificación de tendencias mediante un sencillo método de cruce.

Características principales

Configuración Dual Decycler: Desciclador rápido (Periodo: 100, Color: Verde)

Desciclador lento (Periodo: 125, Color: Azul) Método de cruce: Utiliza un sencillo método de cruce similar al de las medias móviles. Representación visual: Ofrece una representación visual clara de las tendencias del mercado con un código de colores distinto.

Función de alerta

El Oscilador Simple Decycler viene equipado con una función de alerta para mantenerle informado de los movimientos críticos del mercado. Adelántese a las tendencias con alertas oportunas, asegurándose de no perder nunca una oportunidad de negociación.



