Willkommen beim Simple Decycler Oscillator, einem leistungsstarken Indikator, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Dieses Benutzerhandbuch gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die effektive Nutzung des Indikators, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können.

Überblick

Der Simple Decycler Oscillator ist ein vielseitiges Instrument, das zwei Decycler kombiniert, wobei Perioden von 100 (schnell - grün) und 125 (langsam - blau) verwendet werden. Dieser duale Ansatz, der gleitenden Durchschnitten ähnelt, erleichtert die Trenderkennung durch eine unkomplizierte Crossover-Methode.

Hauptmerkmale

Duale Decycler-Einstellung: Schneller Dezyklierer (Periode: 100, Farbe: Grün)

Langsamer Dezyklierer (Periode: 125, Farbe: Blau) Crossover-Methode: Verwendet eine einfache Crossover-Methode, ähnlich wie bei gleitenden Durchschnitten. Visuelle Darstellung: Bietet eine klare visuelle Darstellung der Markttrends mit eindeutiger Farbcodierung.

Warnfunktion

Der Simple Decycler Oscillator ist mit einer Warnfunktion ausgestattet, die Sie über kritische Marktbewegungen auf dem Laufenden hält. Bleiben Sie den Trends mit rechtzeitigen Warnungen voraus und verpassen Sie keine Handelsgelegenheit.



