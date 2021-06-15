¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 176
Aun así, los abonados ya se han vuelto más precavidos. Han conseguido la mayoría de sus baches en el camino. Antes, las señales de este tipo solían ser golpeadas a un ritmo espantoso. Ahora una de las señales lleva casi dos meses de seguimiento, mientras que otra tiene casi un mes de antigüedad con sólo 20 y 30 abonados. Y escriben comentarios negativos diciendo que la estrategia cambió después de la supervisión.
Ahora comprendo la política de las metacotizaciones: no hacer nada, dejar que la gente se vacíe de dinero.
Probablemente )). Por poner un ejemplo, aquel señalero que tuvo un 165% en su primer mes hace dos puestos. Hace un año reunió 172 suscriptores en un mes (captura de pantalla de abajo). Sin embargo, luego demostró 8 meses de operaciones rentables y en cada mes logró obtener ganancias de una posición. Evidentemente era una falsificación y la señal ha sido retirada. Este año también, el beneficio principal es una posición al mes, pero durante los dos últimos meses antes del seguimiento se ha activado el robot con TP/SL pequeño y en cierto modo ha diluido la situación. Pero la gente ya no es tan receptiva.
Y cómo diferenciar una normal de una falsa. No todo el mundo puede seguirlos durante un año. No puedo decirlo de inmediato.
No tienes que seguirlo durante un año. Aparece una nueva señal, tiene una posición en su historial de operaciones - una vez al mes, y esta posición es siempre rentable durante 8 meses. La posición toma 20 pips y es 50-70% de beneficio, y 35-40 pips de pérdida mataría el depósito. Pero esto no ocurre, el comerciante siempre está adivinando, antes de controlar. Después de supervisar el inicio de un montón de pequeñas operaciones, ahora es menos o más. El año pasado casi todos los meses había un señalizador de este tipo, la administración los retiró. Son supervivientes de numerosas cuentas de céntimos con operaciones que se abren en direcciones opuestas.
Entonces empezaron a hacer las cosas de forma más inteligente. Tres o cuatro meses de este tipo de comercio, luego el comercio manual, luego de nuevo 2-3 meses de comercio. O empezaron a hacer varias posiciones en un mes y aumentaron el crecimiento hasta un 300%. Como en estaseñal. Ahora el robot ha empezado a diluir las posiciones rentables, es más difícil de seguir, pero es posible. Sólo que probablemente sea más difícil para la administración encontrar una razón para desactivar la cuenta.
No tienes que llevar la cuenta durante un año.
Que se suscribirá a una posición/mes
Un puesto al mes es hasta el seguimiento. La posición puede consistir en 10 o 30 operaciones para que el historial parezca más respetable. No todo el mundo es meticuloso a la hora de mirar la historia. Una vez conectado a la monitorización, puede operar de forma aleatoria, cada dos días, para mantener la actividad comercial. Si usted controla la cuenta, por ejemplo, el 2 de mayo con una rentabilidad del 70% en mayo, puede esperar fácilmente a los suscriptores que se inscribieron en el historial de operaciones hasta finales de junio. Puedes ver en la captura de pantalla anterior que en 2018 hay 172 abonados a la señal de 49 dólares. Eso es alrededor de un mes. Este año este autor tiene una señal de 30 dólares y sólo 34 suscriptores y ya una docena de feedbacks negativos. Así que esta estrategia está perdiendo eficacia.
Un artículo al mes -
Ya se les ocurrirá algo. ¿Y cómo están Pashkovets y su esposa?
Está siendo cauteloso. Hizo un 10% antes del 16 de septiembre y luego ni una sola operación. Ahora está en el mercado.
¿Y qué dicen los suscriptores?
Son silenciosos. Hay diez veces menos.
Hay una señora de hámster que escribió en una de las señales que tendrá uno nuevo y prometedor el 1 de octubre. Pero algo no lo mostró el día 1.