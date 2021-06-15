¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 173

Nuevo comentario
 
Vladimir Tkach:

8)

Y no sólo eso. También existe, dicen, el efecto de la entrevista.

Inmediatamente después de que todo el mundo sepa que Taras dio la entrevista, la UE se salió del canal y se fue contra él. Al cabo de un par de meses todo había terminado.

¿Como un efecto publicitario? Bien, otro de los míos debe caer rápido.
[Eliminado]  
Vladimir Tkach:

8)

Y no sólo eso. También existe, dicen, el efecto de la entrevista.

Inmediatamente después de que todo el mundo sepa que Taras dio la entrevista, la UE se salió del canal y se fue contra él. Al cabo de un par de meses todo había terminado.

))
Por lo general, sólo hay un efecto aquí - dispersar una docena de cuentas, y un sobreviviente en las señales ) y hacer un dólar antes de que se drena, pero se drenará ...
los demás efectos son inverosímiles )

[Eliminado]  
Anatolii Zainchkovskii:
¿Como un efecto de alarde? Bien, otro de los míos debería ir rápido.

No, sólo vas a arriesgarte a que el riesgo te llegue de nuevo a los ojos, así que te apresurarás a dejarlo )) tienes tu efecto ))

 
Aleksandr Volotko:

No, sólo vas a arriesgarte a que el riesgo te llegue de nuevo a los ojos, así que te apresurarás a dejarlo )) tienes tu efecto ))

la consistencia se rompe en algún momento)
 
Vasiliy Pushkaryov:

Esa es la mala influencia del servicio de señales en este tipo. Tan pronto como controla la cuenta, al mes siguiente ya no está.

Si yo fuera él, me limitaría a operar por mi cuenta, si no es un problema ganar un 300% al mes cuando no hay suscriptores.


"No estoy seguro de cuál es el problema, pero no estoy seguro de cuál es el problema.

Signal Master, agotó los suscriptores en una cuenta, añadió una nueva cuenta, está sentado en un soporte de nuevo

 
Fast235:

El "maestro" de las señales, los suscriptores perdidos en una cuenta, conectada esta, de nuevo se sienta y se sienta en las ramas, pero al mismo tiempo está enseñando a la gente.

Comercio antes y después de la supervisión.


[Eliminado]  
Anatolii Zainchkovskii:
Un día la constancia también se rompe)

¡Si Dios quiere! Aunque se puede hacer sin Él). En cualquier caso, ¡mucha suerte, Anatole! )

 
Aleksandr Volotko:

¡Si Dios quiere! Aunque se puede hacer sin Él). En cualquier caso, ¡mucha suerte, Anatole! )

Gracias
 
Eliminado el post con el nombre del servidor de estafa viva en Señales.
 
fxsaber:
Eliminado el post con el nombre del servidor de estafa viva en Señales.

Deberías escribir un nombre incompleto: "Midtou" es suficiente... Pero es posible que haya algunos errores de copia... La historia es más bien una historia de seguimiento... Sin embargo, no hay comentarios positivos :)

1...166167168169170171172173174175176177178179180...230
Nuevo comentario