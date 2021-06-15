¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 173
8)
Y no sólo eso. También existe, dicen, el efecto de la entrevista.
Inmediatamente después de que todo el mundo sepa que Taras dio la entrevista, la UE se salió del canal y se fue contra él. Al cabo de un par de meses todo había terminado.
))
Por lo general, sólo hay un efecto aquí - dispersar una docena de cuentas, y un sobreviviente en las señales ) y hacer un dólar antes de que se drena, pero se drenará ...
los demás efectos son inverosímiles )
¿Como un efecto de alarde? Bien, otro de los míos debería ir rápido.
No, sólo vas a arriesgarte a que el riesgo te llegue de nuevo a los ojos, así que te apresurarás a dejarlo )) tienes tu efecto ))
Esa es la mala influencia del servicio de señales en este tipo. Tan pronto como controla la cuenta, al mes siguiente ya no está.
Si yo fuera él, me limitaría a operar por mi cuenta, si no es un problema ganar un 300% al mes cuando no hay suscriptores.
"No estoy seguro de cuál es el problema, pero no estoy seguro de cuál es el problema.
El "maestro" de las señales, los suscriptores perdidos en una cuenta, conectada esta, de nuevo se sienta y se sienta en las ramas, pero al mismo tiempo está enseñando a la gente.
Comercio antes y después de la supervisión.
Un día la constancia también se rompe)
¡Si Dios quiere! Aunque se puede hacer sin Él). En cualquier caso, ¡mucha suerte, Anatole! )
Eliminado el post con el nombre del servidor de estafa viva en Señales.
Deberías escribir un nombre incompleto: "Midtou" es suficiente... Pero es posible que haya algunos errores de copia... La historia es más bien una historia de seguimiento... Sin embargo, no hay comentarios positivos :)