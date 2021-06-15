¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 85
¿Puede alguien explicar de nuevo las señales de centrado o no? Hay muchos y algunos incluso tienen una descripción que dice cuenta cent.
Creo que el servidor del corredor lo determina automáticamente: con o sin centavos.
Si el broker es cent, entonces la cuenta real no puede suscribirse a esta señal por el dinero(a menos que la señal se haya creado antes de la aplicación de la regla), mientras que puede suscribirse con una cuenta demo de forma gratuita. Por lo tanto, las señales de centavos = señales de demostración para los suscriptores.
Si hay un error, es mejor ponerse en contacto con el servicio.
Escribí un script que muestra el historial de señales en el gráfico. Esta señal muestra que hubo momentos cercanos al colapso.
Reducción de agosto
no es una operación totalmente automática, el viernes tenía una nota en las noticias que hoy - es decir, el viernes, no había comercio, de lo contrario el movimiento llevó a un stop-out
Creo que está mirando los fundamentos, en todo caso la ruleta, el precio puede ir por el camino equivocado en cualquier otro día
El siguiente mayor número de abonados también llega sobre todo por la noche, se lleva poco y camina por la línea.
Buen guión.
El hombre hizo más señales para el servicio con una secuencia de comandos y el análisis que el propio servicio ))
Te apoyo, esas capturas de pantalla muestran la solidez del sistema de principio a fin.
¿Y el barco? ¿Y el helicóptero? ¿Quieres insultarme?