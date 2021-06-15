¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 171
No me refiero a los productos... El tope es qué: ¿100 ventas, 200, 300...?
Creo que no sólo cuentan las ventas, sino también la puntuación que los usuarios dan al producto.
Creo que no sólo cuentan las ventas, sino también la puntuación que los usuarios dan al producto.
Lo he adivinado. Por eso escribí este antes del comentario citado (con el que intentaba aclarar la pregunta):
Y el tope en el mercado, ¿cuáles son las cifras aproximadas? (en términos de ventas o cualquier otro parámetro)
Impresionante...
¿Por qué? ¿No está claro que no quieres escribir sobre el mercado aquí?
Puedes insultar mucho a los proveedores de señales. Pero recházalo - ofrécelo.
Escriba cada una de ellas, las 5 señales más valiosas.
Puedes insultar mucho a los proveedores de señales. Pero recházalo - ofrécelo.
Escriba cada una de ellas, las 5 señales más valiosas.
No puedes escribir los nombres de las señales en público...
"Arroz con albóndigas, patatas con chuletas. No puedes cambiar". (с)
Sincronización de Honeybunny
Este es el gráfico de renta variable de otro servicio de señales
¿Cómo se puede saber algo de este gráfico?
Todos estos constantes retiros y depósitos, estas constantes líneas ascendentes y descendentes.
Hace tiempo que nadie evalúa las señales por su línea de equilibrio. Porque hay formas de hacer que la línea de equilibrio sea totalmente recta.
Todo el mundo evalúa la calidad de la señal por su línea de equidad.
Y este es el tipo de esta línea que se ofrece a los suscriptores de metaquotes.
¿No se puede hacerun gráfico de patrimonio sin retiros/reabastecimientos?
Los desarrolladores afirman que "algunas personas también están interesadas en este tipo de gráfico". Por lo tanto, haga dos gráficos y deje que los clientes miren el gráfico que les interesa.
Es decir, ¿los depósitos y las retiradas no afectan al patrimonio?