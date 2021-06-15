¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 207
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El primero en terminar con éxito
El azúcar siguió
FXOpen-Real2 es un servidor de micro cuentas, ¿entiendes la palabra micro? (centavos)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
El nombre de todos los pares de divisas tiene un punto - esto es un signo de la cuenta micro. El corredor es demasiado pobre para mantener un servidor separado para las microcuentas y decidió añadir un punto al final del par de divisas.
La pregunta es ¿por qué una microcuenta está disponible para una señal de pago? ¿Probablemente porque el servidor para las cuentas reales y las micro cuentas es el mismo? Bueno, puedes filtrar las cuentas con pares de divisas con un punto al final, ¿o es complicado?
¿todo el mundo se hundió en el reciente colapso del sp500?
Pensamos que la caída continuaría. Pero el euro se dio la vuelta.
¿van a volver a llorar los antitendencia? ni el libro ni la vida te enseñan.
operar con la tendencia, sólo se puede perder cuando ésta cambia, una vez
¿van a volver a llorar los antitendencia? ni el libro ni la vida te enseñan.
Operando en la tendencia, sólo se puede perder cuando cambia, una vez.
la tendencia habría perdido todo el tiempo, hasta ese momento.
Los indicadores de tendencia habrían estado perdiendo todo este tiempo, hasta este momento.
No me he dado cuenta de eso en mi indicador, el tipo de cambio tiene que comportarse muy mal para romper el indicador, y me fío más de él que de mis amigosA menudo pienso que el mercado lo obedece)
Estás buscando en el lugar equivocado.
Estás viendo el resultado:
y el resultado es muy bueno, creo que tendrá más abonados, y no pocos más, y ganará ambos.
tiene mucho dinero, tiene muchos clientes que son codiciosos y estúpidos, puede tener más de una docena de suscriptores, y no está mal poner 100 libras en la cuenta, y se muestra como 10k y todo el mundo piensa OOOOOOGO GOOOGO, este es el saldo, se puede confiar.
muéstrame quien realmente comercia con un saldo de 10K para toda la chuleta? muéstrame un tipo así? que permite un drawdown del 50-80% en una cuenta de 10K sin ningún problema? quiero ver a este millonario.
Muéstrame quién realmente comercia con un saldo de 10K para todo el corte? muéstrame uno? que permite una reducción del 50-80% en una cuenta de 10K sin ningún problema? Quiero ver a este millonario.
Deja ya de quejarte. Ya sabes lo que se interpone en el camino de un mal bailarín.
En una cuenta de céntimos, por lo menos, haz lo mismo, aumenta tus céntimos ganados con esfuerzo 217 veces.