Uladzimir Izerski:

También hay en la jerga rusa, una cosa. Son 1.000.

5.000 son 5.000). Son 5K.

Mower, aquí está la K)
 
Encontré un sitio web en Internet que anuncia un servicio de señales locales. Nostalgia

Ivan Butko:
Me encontré con un sitio en Internet que anuncia el servicio de señales locales. Nostalgia

Sí, cómodo e informativo. Puedes ver todo en una sola ventana

 
Ivan Butko:
Encontré un sitio en Internet que anuncia un servicio de señales locales. Nostalgia


Y aquí está el submarino. Me vino a la mente, me hizo llorar. Todavía no he llegado a los 3.000.


 
Ivan Butko:

Y todo por la cuenta del precio.
Vladislav Andruschenko:

Y todo por la cuenta del precio.

El hecho en sí es impresionante. ¿Y luego qué, el cisne voló?

 
Y de dónde vienen los suscriptores de las señales gratuitas, qué les atrae en general, si es una cuenta demo. Es fácil descubrir las grandes estadísticas de las de pago, cuando se hojea todo el historial de la cuenta real y queda claro si merece la pena suscribirse a la señal de pago o no.
 
Ivan Butko:

Sí. Tuvo una corta carrera de 3.000. Fue una o dos semanas. Pero sigue siendo un récord.
 
Ivan Butko:

Cuenta de céntimos.

El autor promete mantener el saldo en 10000 para comodidad de los suscriptores.

Sin comentarios)

 
Y tengo una pregunta: ¿de dónde salen las señales de 20 dólares cuando dice que 30 dólares es el coste mínimo al abrirlas?
