1200 подписчиков!! - страница 174
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Вот вам, дорогие подписчики, по 300% в месяц. Зато более 100 человек на свои два счета успел набрать. Это уже второй счет замечаю от данного автора. В конце весны тоже показывал предыдущие три месяца такие же, и хватило на 1-1,5 месяца после мониторинга.
Я как то пытался на тестах вытянуть доход под 100% и это как то нереально... Да риск будет и есть, но все равно надо умудриться заработать 100 и более процентов в месяц. Как?
Я как то пытался на тестах вытянуть доход под 100% и это как то нереально... Да риск будет и есть, но все равно надо умудриться заработать 100 и более процентов в месяц. Как?
Это просто. Если совесть позволяет обманывать других ради сиюминутной выгоды. Например, у человека скрин которого выше, назовем его товарищ Козьмин, явно есть договоренность с брокером. Потому что когда я захожу на сайт этого брокера, то вижу, что у него реальные счета минимум от 200 дол. Но у Козьмина торговля начинается с баланса от 5 дол. Странненько.
К тому же некоторые писали, что брокер этого сервера с центовыми счетами определяется тут как обычный долларовый счет.
Так вот, берем условно 48 счетов, пополняем их на 5 центов каждый. Тут они отобразятся как 5 дол. Далее ставим 24 счета на продажу и 24 на покупку. Естественно 24 счета выживут. На второй месяц пополняем их на 1 доллар и ставим 12 на продажу и 12 на покупку. Во втором месяце можно эту процедуру повторить несколько раз. К третьему месяцу у нас остается 3-4 счета пополняем их уже примерно на 100 дол. И открываем сделки в противоположные стороны Когда эквити на одном из таких счетов достигнет 250% мониторим счет. Потому что в рейтинг пустят после того как начнется активность на счете после подключения к сервису. Потом после подключения к мониторингу, в течение нескольких часов, пока цена не откатила, закрываем сделки. Таким образом, у нас баланс выше 10тыс., по 300% каждый месяц и мы уже котируемся в рейтинге - на первый взгляд все очень солидно. Теперь ждем доверчивых и не умеющих анализировать граждан. Все это видно на первых двух страницах истории торговли, остальные семь страниц - это имитация торговли для показа, что счет активен.Этой схемой тут пользуются многие. Пишем не один год об этом, но почему-то администрация предпринимает меры только точечно. Хотя просто не учитывать историю торгов до мониторинга или вынести ее на отдельную вкладку и не добавлять к общему приросту, наверное, решило бы эту проблему кардинально. Конечно, я не вижу всей картины в работе сервиса и могу чего-то недопонимать.
Готовлюсь постепенно создать в будущем платную подписку, если конечно получится организовать торговлю примерно на ежемесячный прибыльный доход не менее 50 процентов. Для этого создал специально реал счет и насколько знаю нужно минимум 3 месяца торговать на нем, чтобы потом подать заявку на продавца, хотя понимаю, что реализовать продажу трудно сигналов и до 1200 подписчиков путь очень далекий. Ну а прибыльность постараюсь добывать за счет рибейта с накоплением лота и не снятием средств хотя бы один годик, поэтому осталось немного осуществить желаемое на самом деле по истечению времени впереди.
Кто знает, какое максимальное количество подписчиков было на этом сайте?
3000, счет Calm, автор - Тарас Гончар, изначальный сабж ветки. У него даже интервью брали по этому поводу. Текущий чемпион. На момент создания было 1200, потом разросся до 3000 и поплыл.
Это 90 к баксов в месяц? Там какая стоимость подписки была под конец?
Это 90 к баксов в месяц? Там какая стоимость подписки была под конец?