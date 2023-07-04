1200 подписчиков!! - страница 174

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Вот вам, дорогие подписчики, по 300% в месяц. Зато более 100 человек на свои два счета успел набрать. Это уже второй счет замечаю от данного автора. В конце весны тоже показывал предыдущие три месяца такие же, и хватило на 1-1,5 месяца после мониторинга.


 
Я как то пытался на тестах вытянуть доход под 100% и это как то нереально... Да риск будет и есть, но все равно надо умудриться заработать 100 и более процентов в месяц. Как?
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Yury Lemeshev:
Я как то пытался на тестах вытянуть доход под 100% и это как то нереально... Да риск будет и есть, но все равно надо умудриться заработать 100 и более процентов в месяц. Как?
Ещё было бы здорово выпивать одну рюмку, иметь одну женщину, ходить в одной одежде, есть строго 1000 ккал, спать ровно 8 ч
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Кто знает, какое максимальное количество подписчиков было на этом сайте? 
 
Yury Lemeshev:
Я как то пытался на тестах вытянуть доход под 100% и это как то нереально... Да риск будет и есть, но все равно надо умудриться заработать 100 и более процентов в месяц. Как?

Это просто. Если совесть позволяет обманывать других ради сиюминутной выгоды. Например, у человека скрин которого выше, назовем его товарищ Козьмин, явно есть договоренность с брокером. Потому что когда я захожу на сайт этого брокера, то вижу, что у него реальные счета минимум от 200 дол. Но у Козьмина торговля начинается с баланса от 5 дол. Странненько.

К тому же некоторые писали, что брокер этого сервера с центовыми счетами определяется тут как обычный долларовый счет.

Так вот, берем условно 48 счетов, пополняем их на 5 центов каждый. Тут они отобразятся как 5 дол. Далее ставим 24 счета на продажу и 24 на покупку. Естественно 24 счета выживут. На второй месяц пополняем их на 1 доллар и ставим 12 на продажу и 12 на покупку. Во втором месяце можно эту процедуру повторить несколько раз. К третьему месяцу у нас остается 3-4 счета пополняем их уже примерно на 100 дол. И открываем сделки в противоположные стороны Когда эквити на одном из таких счетов достигнет 250% мониторим счет. Потому что в рейтинг пустят после того как начнется активность на счете после подключения к сервису. Потом после подключения к мониторингу, в течение нескольких часов, пока цена не откатила, закрываем сделки. Таким образом, у нас баланс выше 10тыс., по 300% каждый месяц и мы уже котируемся в рейтинге - на первый взгляд все очень солидно. Теперь ждем доверчивых и не умеющих анализировать граждан. Все это видно на первых двух страницах истории торговли, остальные семь страниц - это имитация торговли для показа, что счет активен.

Этой схемой тут пользуются многие. Пишем не один год об этом, но почему-то администрация предпринимает меры только точечно. Хотя просто не учитывать историю торгов до мониторинга или вынести ее на отдельную вкладку и не добавлять к общему приросту, наверное, решило бы эту проблему кардинально. Конечно, я не вижу всей картины в работе сервиса и могу чего-то недопонимать.
 
Готовлюсь постепенно создать в будущем платную подписку, если конечно получится организовать торговлю примерно на ежемесячный прибыльный доход не менее 50 процентов. Для этого создал специально реал счет и насколько знаю нужно минимум 3 месяца торговать на нем, чтобы потом подать заявку на продавца, хотя понимаю, что реализовать продажу трудно сигналов и до 1200 подписчиков путь очень далекий. Ну а прибыльность постараюсь добывать за счет рибейта с накоплением лота и не снятием средств хотя бы один годик, поэтому осталось немного осуществить желаемое на самом деле по истечению времени впереди.
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Konstantin Lebedev:
Готовлюсь постепенно создать в будущем платную подписку, если конечно получится организовать торговлю примерно на ежемесячный прибыльный доход не менее 50 процентов. Для этого создал специально реал счет и насколько знаю нужно минимум 3 месяца торговать на нем, чтобы потом подать заявку на продавца, хотя понимаю, что реализовать продажу трудно сигналов и до 1200 подписчиков путь очень далекий. Ну а прибыльность постараюсь добывать за счет рибейта с накоплением лота и не снятием средств хотя бы один годик, поэтому осталось немного осуществить желаемое на самом деле по истечению времени впереди.
Не надо ждать 3 мес., чтобы стать продавцом
 
Aliaksandr Panin:
Кто знает, какое максимальное количество подписчиков было на этом сайте? 
3000, счет Calm, автор - Тарас Гончар, изначальный сабж ветки. У него даже интервью брали по этому поводу. Текущий чемпион. На момент создания было 1200, потом разросся до 3000 и поплыл.

 
Ivan Butko:
3000, счет Calm, автор - Тарас Гончар, изначальный сабж ветки. У него даже интервью брали по этому поводу. Текущий чемпион. На момент создания было 1200, потом разросся до 3000 и поплыл.

Это 90 к баксов в месяц? Там какая стоимость подписки была под конец?

 
Yevhenii Levchenko:

Это 90 к баксов в месяц? Там какая стоимость подписки была под конец?

33 доллара
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