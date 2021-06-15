¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 182
¿Dónde están esos koins por kilo?
aquí están las libras en el teclado y aquí está el koin.
aquí están las libras del teclado y aquí está el koin.
Las monedas tampoco se negocian los fines de semana. No mientas como siempre
hay dts donde se negocian koins (pares, por supuesto) los fines de semana también
Aquí hay otras 200 personas que cayeron en una historia de superganancia.
Sí.
¿Qué tipo de sistema puede anticipar eso? Sólo apetitos moderados al calcular el lote.
¿A qué se debe todo este revuelo?
Lo vi, pero pensé que iría cuesta abajo. Sin embargo, la tónica es :)
puedes comprobar incluso lo que no has pensado ;)
:))
También estudié esta cuestión y llegué a la siguiente conclusión: un acuerdo dentro de una ola. Las olas pueden elegirse para operar desde las más cortas hasta las más largas, según la personalidad de cada uno.
Varias operaciones en una misma dirección dentro de una misma ola, abiertas en un mismo momento, equivalen de hecho a una sola transacción, e incluso abiertas en momentos diferentes, difícilmente se puede decir que se trata de una sola operación. Solo que aquí hay mucho juego, como diferentes acciones, que no son muy efectivas en forex.Pero no es al cien por cien, por supuesto, una conclusión para mí. Después de todo, hay que empezar por algún sitio.
Creo que las ondas quedaron obsoletas hace unos 20 años.
No me refiero al 1-2-3. Es sólo un movimiento de precios regular en forma de onda. Así:
Y un período más corto de ondas sería así:
