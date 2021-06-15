¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 181

Aquí hay otras 200 personas que se tragaron el cuentito de las superganancias.



 

Este autor comercia principalmente con oro. Fue un gran comienzo, atrayendo a casi 100 personas.

Quedan 140 dólares en fondos de 3.000 dólares, al cierre del mercado es probable que cuente el triple de swaps o que se amplíe el spread y se cierre todo.






 
¿Qué sentido tiene operar sin obtener beneficios?
 
Vladislav Andruschenko:

¿Qué sentido tiene operar sin obtener beneficios?

Quizá en algún momento se convenza de que su estrategia es sostenible y quiera ganar más dinero.

O que las tres categorías: crecimiento, saldo, fondos -sin detracciones en el gráfico- se mueven al alza, por así decirlo, una bonita imagen para los suscriptores.

 

Quien opere con la libra hoy está deseando hacerlo.

cisne_1280

 
Uladzimir Izerski:

Quien opere con la libra hoy está deseando hacerlo.


Hoy es el día libre. )

Ramiz Mavludov:

Hoy es el día libre. )

¿Cuándo ha detenido eso a Uladzimir
 
Ivan Butko:

Nuestro mejor arquero de la UE ha bajado un mísero 6%, y ya le están echando barro los críticos (D))

¿Taras cayó sobre el judío? ¿Y en las ventas también?
 
Ramiz Mavludov:

Hoy es el día libre. )

Las monedas no tienen días libres ni siquiera con mal tiempo)

 
Uladzimir Izerski:

Las monedas no tienen días libres ni siquiera con mal tiempo)

¿Dónde están esos koins en la libra?

