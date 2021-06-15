¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 181
Aquí hay otras 200 personas que se tragaron el cuentito de las superganancias.
Este autor comercia principalmente con oro. Fue un gran comienzo, atrayendo a casi 100 personas.
Quedan 140 dólares en fondos de 3.000 dólares, al cierre del mercado es probable que cuente el triple de swaps o que se amplíe el spread y se cierre todo.
Quizá en algún momento se convenza de que su estrategia es sostenible y quiera ganar más dinero.
O que las tres categorías: crecimiento, saldo, fondos -sin detracciones en el gráfico- se mueven al alza, por así decirlo, una bonita imagen para los suscriptores.
Quien opere con la libra hoy está deseando hacerlo.
Hoy es el día libre. )
Nuestro mejor arquero de la UE ha bajado un mísero 6%, y ya le están echando barro los críticos (D))
Las monedas no tienen días libres ni siquiera con mal tiempo)
¿Dónde están esos koins en la libra?