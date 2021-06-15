¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 175
No voy a demostrar que hay que tener una cuenta real de al menos 2 meses de antigüedad con historial de operaciones previas para ser trader, porque lo he visto en algún sitio, si no aquí y no lo he encontrado esta vez. Tengo que aprender un montón de reglas y leer más sobre las señales y las suscripciones, entonces todo será más claro para mí personalmente.
Usted puede solicitar un vendedor hoy en día, incluso sin señales o robots de venta. Cambio de apalancamiento en su corredor, no más de 500
Si usted sabe lo que necesita en un momento dado, es necesario crear una base de prueba primero, que la cuenta crecerá con el beneficio y de forma continua. Mientras tanto, si tengo un depósito de $ 30 con ya hizo el 50% de beneficio, difícilmente puedo convencer a la gente o los futuros suscriptores que pueden confiar en mí. En otras palabras, tengo que llevar mi cuenta real a 1000$ aproximadamente, y luego tratar de encontrar suscriptores para mi señal. Sin embargo, me resulta más difícil hacer una foto del Vendedor con una resolución de al menos 2048 x 1536 píxeles, porque la solicitud del Vendedor se acepta sólo con ese requisito. Intenté usar mi móvil para hacer fotos, pero la calidad no es buena y la resolución tampoco. No tengo una cámara digital. Resulta que si quiero hacer un buen depósito, tengo que ir a un estudio fotográfico especial que haga páginas de pasaporte perfectas con las dimensiones necesarias y luego solicitar la venta. ¿Cuál crees que es la mejor manera de hacerlo?
Aun así, los abonados ya se han vuelto más precavidos. Han conseguido la mayoría de sus baches en el camino. Antes, las señales de este tipo solían ser golpeadas a un ritmo espantoso. Ahora una de las señales lleva casi dos meses de seguimiento, mientras que otra tiene casi un mes de antigüedad con sólo 20 y 30 abonados. Y escriben comentarios negativos diciendo que la estrategia cambió después de la supervisión.