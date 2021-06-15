¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 169
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me he apuntado. 4% en un par de semanas, 1% de reducción, operaciones con 0,01 lotes. Casi todas las operaciones están en negro, utiliza el promedio. Tengo alpes.
Es extraño, no entiendo qué es una actuación "fraudulenta".
Aquí, por cierto, hay otro experto en crear bellas historias para el bien de los firmantes.
Aquí, por cierto, hay otro experto en crear bellas historias para el bien de los firmantes.
Una vez más, estaremos viendo en tiempo real aquí en el hilo cómo se están criando los hámsters. y cómo decenas de personas están perdiendo su dinero ganado con esfuerzo.
Hay que hacer no sólo comentarios en las señales, sino también comentarios. para que los desinformados puedan advertir a los posibles mentirosos.
Aquí, por cierto, hay otro experto en crear bellas historias para el bien de los firmantes.
Bueno, la mayor parte del seguimiento, así que todo es justo... ¿Puede enviarme el enlace por correo electrónico?
Bueno, la mayor parte es de supervisión, así que es honesto... ¿Puedes enviarme el enlace por MP?
...acaba de llegar en mayo con una buena historia también. Trece mil por ciento. Si no me equivoco, se fue en dos meses, pero consiguió unas cuantas docenas de personas.
***
...acaba de llegar en mayo con una buena historia también. Trece mil por ciento. Si no me equivoco, tardó dos meses en agotarse, pero consiguió unas cuantas docenas de personas.
En ese momento, perdió dinero en mayo y junio. Y la señal actual muestra un rendimiento del 300% en los mismos meses.
Añadido: se trata de una antigua señal al inicio de la vigilancia, ya vaciada y borrada.
necesitamos hacer no sólo la retroalimentación en las señales, sino también los comentarios. para que la gente desinformada pueda advertir a los potenciales l-vs.
+++
Si no es un secreto, ¿qué te pasa ahora? ¿Compraste el eurodólar? ¿Ya hay muchos pedidos?
Sí, tonterías. Cinco compras seguidas en el mismo lugar casi, justo antes de la fuerte caída, aunque no había noticias. Terminó la semana con un descenso flotante. Bueno, el autor es un domador de excesos hasta ahora, así que esperamos su magia)