¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 179
Tengo una pregunta: ¿de dónde vienen las señales de 20 dólares cuando dice que 30 dólares es el valor mínimo?
Generación joven D))))
Estas cuentas ya no existen, de lo contrario los moderadores habrían borrado mis mensajes.
Una ganancia de más del 10% en el día ya es cuestionable de nuevo. Persiguiendo de nuevo los superbeneficios. Con Turbo Hamster me pregunté, y me lamenté, que no podía ser una tercera pérdida en un mes. Aquí hay un par de días atrás sobre el mismo desconcierto en otra señal
Así que es probable que "cocodrilo" corra la misma suerte. Pero lo he añadido a mis favoritos, es interesante no obstante.
El hecho en sí es impresionante. ¿Y luego qué, el cisne voló?
Después de eso, se tambaleó durante otros tres meses. En medio año, un 5% de beneficio. Los suscriptores aguantaron hasta el final... .
Sí. Tuvo una corta duración de más de 3.000. Fue una o dos semanas. Pero sigue siendo un récord.
¿Cuál es la estrategia del tipo, >800 suscriptores ya, 100% automático? Desde Rusia
Clásico. El dispositivo de media de sobregiro.
Bueno, como es habitual antes de la supervisión, el estilo es completamente diferente.
