¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 179

Nataliia Ulianova:
Tengo una pregunta: ¿de dónde vienen las señales de 20 dólares cuando dice que 30 dólares es el valor mínimo?
Al parecer, se trata de antiguas señales abiertas cuando no había límite de valor mínimo.
Nataliia Ulianova:
Son del siglo XIX.
 
Nataliia Ulianova:
Generación joven D))))

Estas cuentas ya no existen, de lo contrario los moderadores habrían borrado mis mensajes.

 
Ivan Butko:

Taki joven, tienes razón;)
Vasiliy Pushkaryov:

Una ganancia de más del 10% en el día ya es cuestionable de nuevo. Persiguiendo de nuevo los superbeneficios. Con Turbo Hamster me pregunté, y me lamenté, que no podía ser una tercera pérdida en un mes. Aquí hay un par de días atrás sobre el mismo desconcierto en otra señal


Así que es probable que "cocodrilo" corra la misma suerte. Pero lo he añadido a mis favoritos, es interesante no obstante.

Bueno, ha empezado bien y... todo
 
Vladimir Baskakov:

El hecho en sí es impresionante. ¿Y luego qué, el cisne voló?

Después de eso, se tambaleó durante otros tres meses. En medio año, un 5% de beneficio. Los suscriptores aguantaron hasta el final... .

Vasiliy Pushkaryov:
Sí. Tuvo una corta duración de más de 3.000. Fue una o dos semanas. Pero sigue siendo un récord.
¿Cuál es la estrategia de este tipo, >800 suscriptores ya, 100% automático? Desde Rusia
 
Vladimir Baskakov:
Clásico. El dispositivo de media de sobregiro.


 

Bueno, como es habitual antes de la supervisión, el estilo es completamente diferente.


Vladimir Tkach:

Bueno, como es habitual antes de la supervisión, el estilo es completamente diferente.


¿Estás seguro de que es de Alexander Kr.? Parece un revendedor.
