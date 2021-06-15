¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 172
Aquí está el diagrama de equidad de otro servicio de señalización
Este es un gráfico de renta variable de otro servicio de señales.
¿Cómo se puede saber algo de este gráfico?
Todos estos constantes retiros y depósitos, estas constantes líneas ascendentes y descendentes.
Hace tiempo que nadie evalúa las señales por su línea de equilibrio. Porque hay formas de hacer que la línea de equilibrio sea totalmente recta.
Todo el mundo evalúa la calidad de la señal por su línea de equidad.
Y este es el tipo de esta línea que se ofrece a los suscriptores de metaquotes.
¿No se puede hacerun gráfico de patrimonio sin retiros/reabastecimientos?
Los desarrolladores afirman que "algunas personas también están interesadas en este tipo de gráfico". Por lo tanto, haga dos gráficos y deje que los clientes miren el gráfico que les interesa.
...
¿Por qué has hecho que se hable de lo mismo en dos hilos?
Discuta en su propio - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
De lo contrario, se consideraría spam ...
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
¡¡¡1200 suscriptores!!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
Aquí, por cierto, otro maestro de la creación de hermosas historias para el bien de los suscriptores.
Aquí hay una mala influencia del servicio de señales en este tipo. En cuanto controla su cuenta, al mes siguiente es una fuga.
Yo sólo comerciaría para mí si no es un problema ganar un 300% al mes cuando no hay suscriptores.
El gráfico de la equidad aquí es muy correcto.
¿Tienes idea de lo que estás escribiendo?
"¡¿Gráfico de patrimonio excluyendo las retiradas/reposiciones?!"
¿Cómo es eso?)
JODIDO
El gráfico de la equidad aquí es muy correcto.
¿Tienes idea de lo que estás escribiendo?
"¡¿Gráfico de patrimonio excluyendo las retiradas/reposiciones?!"
¿Cómo es eso?)
JODIDO
¿Y tú? ¿Y tu genial idea?)
La próxima vez que haga una solicitud de retiro a su corredor sin tener en cuenta los retiros anteriores ))))
¿Y tú? ¿Y tu genial idea?)
La próxima vez que haga una solicitud de retiro a su corredor sin tener en cuenta los retiros anteriores ))))
no lo entiendes. aunque hay 30 personas a favor y sólo 16 en contra.
Esa es la mala influencia del servicio de señales en este tipo. Tan pronto como controla la cuenta, al mes siguiente ya no está.
Si yo fuera él, me limitaría a operar por mi cuenta, si el 300% al mes no es un problema cuando no hay abonados.
Sí, se trata del servicio de Señales;)
Y no sólo eso. También está, dicen, el efecto de la entrevista.
Inmediatamente después de que todo el mundo sepa que Taras dio la entrevista, la UE se salió del canal y se fue contra él. Al cabo de un par de meses todo había terminado.