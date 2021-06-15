¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 180
Bien y como es habitual antes de la supervisión el estilo es completamente diferente.
Un dc tan famoso debe tener muy buenos artistas de la historia.
***
Headshot
Ahora, después de semejante repunte de la libra, ha surgido
Este me sorprende. Operar, según la historia, con el eurodólar o con el libra-dólar. Al parecer, hace unos días hubo una corrida del eurodólar. Cuando el euro estaba en torno a 1,1020, tenía 7000 de reducción hasta ahora. Cada 10 pips se mueve la equidad en alrededor de 1000. También se supone que ha bajado, pero la imagen está congelada.
¿Está apagado o algo así?
Los máximos del euro han bajado.
Tal vez por las críticas. Por lo general, después de un accidente que lanzan en 10-20 mil dólares a la vez
Nuestro mejor arquero de la UE ha bajado un mísero 6%, y ya le están echando barro los críticos (D))
Bueno, parece que no entró en pérdida total... El robot estaba operando muy bien antes de eso. Tal vez se tire...
Los beneficios están flotando...
Debe de haber cubierto entonces...
