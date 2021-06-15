¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 180

Vladimir Tkach:

Bien y como es habitual antes de la supervisión el estilo es completamente diferente.


Un dc tan famoso debe tener muy buenos artistas de la historia.

Ivan Butko:

Este me sorprende. Operar, según la historia, con el eurodólar o con el libra-dólar. Al parecer, hace unos días hubo una corrida del eurodólar. Cuando el euro estaba en torno a 1,1020, tenía 7000 de reducción hasta ahora. Cada 10 pips se mueve la equidad en alrededor de 1000. También se supone que ha bajado, pero la imagen está congelada.

Vasiliy Pushkaryov:

Vasiliy Pushkaryov:

Nuestro mejor arquero de la UE ha bajado un mísero 6%, y ya le están echando barro los críticos (D))

 
Ivan Butko:

Headshot

Vasiliy Pushkaryov:

Yevhenii Levchenko:

Los beneficios están flotando...

Vasiliy Pushkaryov:

Debe de haber cubierto entonces...

Eso es lo que yo también pensaba).
