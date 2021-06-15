¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 174
Aquí tenéis, queridos suscriptores, un 300% al mes. Pero consiguió que más de 100 personas se unieran a sus dos cuentas. Este es el segundo relato que he observado de este autor. Al final de la primavera fue igual que los tres meses anteriores, y duró entre 1 y 1,5 meses después del seguimiento.
Una vez intenté sacar un ingreso del 100% en un examen y es algo irreal... Sí, hay y habrá riesgo, pero aún así hay que conseguir ganar el 100% o más al mes. ¿Cómo?
Una vez intenté sacar un beneficio por debajo del 100% en una prueba y es irreal... Sí, hay y habrá riesgo, pero aun así hay que ganar el 100% o más al mes. ¿Cómo?
Es muy sencillo. Si tu conciencia te permite engañar a otros para obtener un beneficio a corto plazo. Por ejemplo, el hombre cuya captura de pantalla aparece arriba, llamémosle camarada Kozmin, tiene claramente un acuerdo con un corredor. Porque cuando voy a la web de este broker veo que tienecuentas reales al menos a partir de 200 dólares. Pero en Kozmin el comercio comienza con un saldo de 5 dólares o más. Eso es raro.
También algunas personas escribieron que el corredor de este servidor con cuentas de centavos se define aquí como cuenta habitual de dólares.
Entonces, tomemos 48 cuentas y depositémoslas por 5 céntimos cada una. Aquí aparecerán como 5 dólares. A continuación, fijamos 24 cuentas para vender y 24 para comprar. Naturalmente, 24 cuentas sobrevivirán. En el segundo mes depositarlos por 1 dólar y poner 12 en venta y 12 para comprar. En el segundo mes puedes repetir este procedimiento varias veces. Al tercer mes nos quedan 3-4 cuentas y tenemos que depositarlas por unos 100 dólares. Cuando el capital de una de las cuentas alcance el 250%, debemos supervisar la cuenta. Esto se debe a que la actividad de la cuenta se añadirá a la calificación después de que la conectemos al servicio. Luego, tras incorporarse al seguimiento, cerramos las operaciones en varias horas antes de que el precio retroceda. Así, nuestro saldo es superior a 10 mil, tenemos un 300% mensual y ya estamos cotizando en el rating - todo es muy sólido a primera vista. Ahora estamos esperando a los ciudadanos crédulos y no analíticos. Se puede ver todo en las dos primeras páginas del historial de operaciones, las otras siete páginas son imitaciones de operaciones para mostrar que la cuenta está activa.Mucha gente aquí utiliza este esquema. Llevamos años escribiendo sobre ello, pero por alguna razón la administración sólo toma medidas de forma puntual. Aunque simplemente no tener en cuenta el historial de operaciones antes de la supervisión o ponerlo en una pestaña separada y no añadirlo al incremento global, probablemente, resolvería este problema de forma drástica. Por supuesto, no veo todo el panorama del servicio y puedo estar malinterpretando algo.
Me estoy preparando para establecer una suscripción de pago en el futuro, si soy capaz de organizar el comercio con ingresos mensuales rentables de no menos del 50%. Para ello he creado una cuenta real y por lo que sé debería operar en ella mínimo durante 3 meses para solicitar ser vendedor, aunque entiendo que es difícil vender señales y es un camino lejano para llegar a los 1200 suscriptores. Bueno voy a intentar ganar beneficios por reembolso con acumulación de lotes y sin retirada al menos durante un año, así que poco queda por hacer en realidad ya que el tiempo se acaba.
¿Quién sabe cuál era el número máximo de suscriptores en este sitio?
3000, el relato de Calma, de Taras Gonchar, el tema original del hilo. Incluso fue entrevistado al respecto. Campeón actual. En el momento de la creación era de 1200, luego creció a 3000 y flotó.
¿Son 90 mil libras al mes? ¿Cuál era el precio de la suscripción al final?
