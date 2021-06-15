¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 177

Vasiliy Pushkaryov:

Son silenciosos. Hay diez veces menos.

Aquí un hámster escribió en una de las señales que tendría una nueva promesa el 1 de octubre. Pero algo no lo mostró el día 1.

Ah, le escribí el otro día ;) Le pregunté dónde está el hámster;) Dijo que estaba muerto.
Se aconseja dividir el depósito en 8 partes
Hay una señora hámster que escribió en una de las señales

Tiene una señal. A juzgar por el nachdepo y el nombre, tiene ganas de pelear. Ha borrado las señales antiguas.
Me pregunto si es una moneda de diez centavos por docena.
 
Más de un 10% de ganancia en el día, ya cuestionable de nuevo. Persiguiendo de nuevo los superbeneficios. Me pregunté con Turbo Hamster, y lloré que simplemente no podía ser la tercera pérdida en un mes. Aquí hay un par de días atrás sobre el mismo desconcierto en otra señal


Así que es probable que "cocodrilo" corra la misma suerte. Pero lo he añadido a mis favoritos, es interesante no obstante.

 
También entra en la sesión asiática y en su mayoría vuelve a comprar. El mismo hámster pero en forma de dinosaurio.

Y no hay abonados. ¿Dónde están los falsos al menos? Al parecer, el equipo la abandonó. Está jugando sola.
A un hombre le gusta que le sorprendan. Regañó a los iraníes en la correspondencia, dijo que eran falsos, pero los míos son honestos
 
No me acostumbro a la redacción 249K USD y aunque desde hace años estoy operando, no me interesaban las letras detrás de los números, si alguien me puede ayudar a averiguar k- cientos y m-miles aparentemente o qué, porque escriben cuántos suscriptores en cada señal en el medio de tres personas, y la parte inferior y los números indicados con las letras de arriba.

 

Kilo, Mega, Yardas - la nueva ola.


Al principio era "con clase",

*entonces era genial*

entonces era la bomba,

ahora dicen cañón :)

Konstantin Lebedev:

En la actualidad, la letra "K" se utiliza comúnmente como sustituto de "000". En otras palabras, es sinónimo de miles.
 
para ser completamente correcto, 1000 o "kilo" se denota con una "k" minúscula.

pero la letra "K" mayúscula significa 1024.

 

También hay en la jerga rusa una cosa. Son 1.000.

5.000 son 5.000). Son 5K.

