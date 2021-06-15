¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 177
Son silenciosos. Hay diez veces menos.
Aquí un hámster escribió en una de las señales que tendría una nueva promesa el 1 de octubre. Pero algo no lo mostró el día 1.
Hay una señora hámster que escribió en una de las señales
Tiene una señal. A juzgar por el nachdepo y el nombre, el ambiente es feroz. Ha borrado las señales antiguas.
Más de un 10% de ganancia en el día, ya cuestionable de nuevo. Persiguiendo de nuevo los superbeneficios. Me pregunté con Turbo Hamster, y lloré que simplemente no podía ser la tercera pérdida en un mes. Aquí hay un par de días atrás sobre el mismo desconcierto en otra señal
Así que es probable que "cocodrilo" corra la misma suerte. Pero lo he añadido a mis favoritos, es interesante no obstante.
También entra en la sesión asiática y en su mayoría vuelve a comprar. El mismo hámster pero en forma de dinosaurio.Y no hay abonados. ¿Dónde están los falsos al menos? Al parecer, el equipo la abandonó. Está jugando sola.
Kilo, Mega, Yardas - la nueva ola.
Al principio era "con clase",
*entonces era genial*
entonces era la bomba,
ahora dicen cañón :)
En la actualidad, la letra "K" suele sustituir a la "000". En otras palabras, es un sinónimo de mil.
para ser completamente correcto, 1000 o "kilo" se denota con una "k" minúscula.
pero la letra "K" mayúscula significa 1024.
También hay en la jerga rusa una cosa. Son 1.000.
5.000 son 5.000). Son 5K.