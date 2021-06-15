¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 183
Ah, así que puedes ver mejor en la ZZ.
Sí, es esencialmente un zig-zag, con algunas mejoras:)
Estas son las ondas a las que me refería: movimiento+rebote=onda.
Oh. Unas olas como esas arrastrarán el depósito.
Así que, nave grande, lotes pequeños.
No es una historia de 67 años, pero también es una historia decente...
Cuando veo una larga y hermosa historia fuera de línea, empiezo a tener dudas. ¿Se puede confiar en la palabra de un corredor y de un proveedor de señales cuando se trata de dinero? El inicio de la historia debería comenzar con el inicio del seguimiento, así se pueden evitar muchas trampas...
¿es esto algo habitual ahora? :)
Bueno, él estaba preocupado por los abonados, el lunes aconsejó hacer todo según sus instrucciones.
Saqué el seto hoy, y... No hubo suerte.
Oh. Unas olas así arrastrarán el depósito.
Mal...Bush también ha empezado a decaer...
