¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 183

Vladimir Baskakov:
Ah, así que puedes ver mejor en la ZZ.

Sí, es esencialmente un zig-zag, con algunas mejoras:)

Estas son las ondas a las que me refería: movimiento+rebote=onda.

 
Aleksei Stepanenko:

Oh. Unas olas como esas arrastrarán el depósito.

 
Ir a Señales-MT4-introducir "NatureFo" (nombre de servidor incompleto, pero suficiente). 5 señales. Todo sobre chicos vietnamitas, zampeados recientemente (en dos oleadas, por así decirlo, en agosto y septiembre). Algunos incluso ya tienen reseñas (aunque esto es probablemente normal). La historia de Domonitoring no tiene 67 años, pero también es decente...
 
Uladzimir Izerski:

Así que, nave grande, lotes pequeños.

Yevhenii Levchenko:
No es una historia de 67 años, pero también es una historia decente...

Cuando veo una larga y hermosa historia fuera de línea, empiezo a tener dudas. ¿Se puede confiar en la palabra de un corredor y de un proveedor de señales cuando se trata de dinero? El inicio de la historia debería comenzar con el inicio del seguimiento, así se pueden evitar muchas trampas...

 

¿es esto algo habitual ahora? :)


 
Bueno, él estaba preocupado por los abonados, el lunes aconsejó hacer todo según sus instrucciones.


Saqué el seto hoy, y... No hubo suerte.

 
Me pregunto si mucha gente está filtrando en las señales hoy...)
 
Uladzimir Izerski:

+ Qué manera tan poética de decirlo.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Bueno, se molestó por los abonados, el lunes aconsejó hacer todo según sus instrucciones.

Saqué el seto hoy, y... No hubo suerte.

Mal...

Bush también ha empezado a decaer...
 
Yevhenii Levchenko:

Ha empezado, pero aún no ha llegado al 10% de reducción. Aunque sus beneficios mensuales han disminuido considerablemente. Ya ha empezado a perder suscriptores que se resienten porque la cuota de suscripción no cubre los ingresos de su señal.
