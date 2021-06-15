¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 206
¿Dónde ha desaparecido la señal superior en MT5?
Probablemente una gran reducción.
Probablemente entró en retirada y desapareció de la calificación. Ahora está en su sitio.
Sí, hasta el 40%, ahora estoy fuera.
Debe de haber entrado en retirada y haber desaparecido de la clasificación. Ya está en su sitio.
Pero la reducción del 27% de los fondos no es débil.
Ohhhh, bulschit se ha quedado atrapado en los europanos. Las críticas son un milagro.
Sí, hasta el 40% entraba, ahora sale.
No salió. Ya está al 60%. Por alguna razón, he añadido y cerrado algunas de las pérdidas.
Ooh... la caída de otro imperio
El primero terminado con éxito