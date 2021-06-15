¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 206

Ohhhh, bulschit se ha quedado atrapado en los europanos. Las críticas son un milagro
 
¿Dónde ha desaparecido la señal superior en MT5?
 
Vladimir Tkach:
Probablemente una gran reducción.
 
Vladimir Tkach:
Debe de haber entrado en retirada y haber desaparecido de la clasificación. Ya está ahí.
 
Vladimir Tkach:
Vitali Kadel:
Vasiliy Pushkaryov:
Sí, hasta el 40%, ahora estoy fuera.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Pero la reducción del 27% de los fondos no es débil.

 
Ivan Butko:
La historia con Taras se repite. Nadie analiza las operaciones cuando se suscribe, y luego se pregunta qué pasó con el "profesional". Ahora ha cerrado parcialmente y está en pérdidas para el año en curso y con una reducción actual de menos del 30%.
 
Ivan Butko:

No ha salido. Ahora es el 60%. Acabo de entrar y cerrar algunas de las pérdidas por alguna razón.
 
Vladimir Tkach:
Ooh... la caída de otro imperio

 

El primero terminado con éxito


